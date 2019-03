Mistrz świata zawitał na zgrupowanie. Bladym świtem, blisko sześć godzin przed czasem

Kante to ważny zawodnik Chelsea

Były piłkarz reprezentacji Ghany Kevin-Prince Boateng do końca sezonu będzie bronił barw Barcelony - poinformował klub, który prowadzi w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

W piątek Francja zagra na wyjeździe z Mołdawią. Będzie to pierwszy mecz Trójkolorowych w ramach eliminacji do Euro 2020. Najwyraźniej atmosfery kadry nie mógł doczekać się Kante, który, według dziennika "L'Equipe", dotarł na zgrupowanie w Clairefontaine… blisko sześć godzin przed czasem.

Mecz i... w drogę

Selekcjoner Francuzów Didier Deschamps zbiórkę wyznaczył w poniedziałek w samo południe, tymczasem Kante na obiektach zameldował się już o 6:30.

A jeszcze w niedzielę wieczorem pomocnik rozgrywał mecz w barwach Chelsea. The Blues przegrali na wyjeździe z Evertonem 0:2. Kante przebywał na boisku przez 90 minut.

Coman wiceliderem

Jako drugi w Clairefontaine pojawił się Kingsley Coman z Bayernu Monachium. Nie mógł on jednak się mierzyć z "rekordzistą" – przybycie o godzinie 11:00 nie mogło zrobić żadnego wrażenia na Kante.