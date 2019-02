Kane przesadził, ale uniknie kary. Uratował go sędzia

Kane zaatakował hiszpańskiego defensora podczas środowego spotkania 28. kolejki Premier League na Stamford Bridge. Gospodarze wygrali 2:0 po bramce Pedro i samobójczym trafieniu Kierana Trippiera.

Stołeczne derby obfitowały w wiele emocji. Nie zawsze zdrowych. W pierwszej połowie meczu zirytowany snajper Tottenhamu ruszył do Azpilicuety i wykonał głową ruch w stronę twarzy przeciwnika.

- Byliśmy sfrustrowani, ponieważ chcemy wygrywać - starał się usprawiedliwiać swojego podopiecznego menedżer Kogutów, Mauricio Pochettino.



WATCH: @SpursOfficial's @HKane has escaped any retrospective action following an incident in last night's match against @ChelseaFC as it was seen by match officials at the time.



Follow the Premier League live here: https://t.co/ROt8D51WtLpic.twitter.com/dSiFOmphgT — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 28, 2019



Wszystko wskazywało na to, że po środowym incydencie Tottenham będzie musiał radzić sobie bez swojego najlepszego strzelca. Kane'owi groziło zawieszenie w trzech następnych potyczkach. Tymczasem już w nadchodzący weekend zawodnik zagra z Arsenalem w debrach północnego Londynu.

Dlaczego Kane nie poniósł żadnej kary ze strony angielskiej federacji? Otóż sędzia spotkania Tottenhamu z Chelsea Andre Marriner w raporcie pomeczowym zaznaczył, że widział całe zdarzenie i nie zdecydował się na napomnienie piłkarza. Gdyby było inaczej, FA mogłaby ukarać Kane'a za jego prowokacyjne zachowanie.

Czołówka ucieka

Spurs przydadzą się dobre nowiny. Na razie mają powody do frustracji. W środę przegrali drugie kolejne spotkanie w Premier League, przez co wrosła ich strata do prowadzących Manchesteru City i Liverpoolu. Włączenie się do rywalizacji o mistrzostwo Anglii wydaje się w tym momencie mało prawdopodobne.

Seria niespodziewanych porażek rozpoczęła się w momencie, gdy Kane powrócił do gry po ponad miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją kostki. 25-latek zdobył co prawda bramkę w swoim pierwszym spotkaniu przeciwko Burnley, ale jego zespół przegrał 1:2. W rywalizacji z Chelsea Anglik zaprezentował się ze znacznie gorszej strony. Teraz dostał od losu szansę rehabilitacji w spotkaniu z Arsenalem.