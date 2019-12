Kolejny gol Wilczka w Danii. Korona króla strzelców coraz bliżej

25.07 | Po 36 latach piłkarze Lechii ponownie zagrali w europejskich pucharach. I był to udany powrót. W pierwszym meczu II rundy eliminacji Ligi Europy gdańszczanie pokonali przed własną publicznością Broendby Kopenhagę 2:1.

- Czekam na więcej dobrych momentów z klubem - mówił w sobotę 31-letni piłkarz, odbierając nagrodę dla najlepszego piłkarza Broendby w 2019 roku. Jak się okazało, nie czekał nawet doby, bo to on strzelił jedynego gola dla swojej ekipy w ligowym starciu z liderem FC Midtjylland.

Strzela w każdym meczu

Po nieco ponad godzinie gry Wilczek idealnie wyskoczył do dośrodkowania Johana Larssona i mocnym uderzeniem głową trafił do siatki gości. Był to gol na 1:1, a dla samego Polaka już 17. trafienie w trwających rozgrywkach. Pod tym względem nie ma na razie w Danii konkurencji, bo drugi w klasyfikacji Ronnie Schwartz z Silkeborga uzbierał dotąd 12 bramek.

Broendby niedzielne spotkanie ostatecznie przegrało i po 19. kolejce jego strata do Midtjylland wzrosła do 19 punktów, ale akurat polski kapitan może chodzić z podniesionym czołem. Wilczek strzelał gole we wszystkich ostatnich sześciu ligowych meczach, w których wystąpił, a seria byłaby pewnie jeszcze bardziej imponująca, gdyby nie dwumeczowe zawieszenie za czerwoną kartkę. W międzyczasie Polak został najlepszym ligowym strzelcem Broendby w historii.