Kibice w Danii go kochają. Specjalna oprawa dla Kamila Wilczka

31-letni Wilczek nie łapie się do reprezentacji Polski prowadzonej przez Jerzego Brzęczka, ale w klubie go uwielbiają. Nie jest to przesadą, co najlepiej było widać przed ostatnim spotkaniem ligowym z FC Kopenhaga. Fani przygotowali oprawę, a jednym z jej kluczowych elementów był właśnie Wilczek celebrujący kolejnego gola. Wszystko zdobił podpis "the show must go on".



Les tifos pour ce derby de Copenhague entre le FC København et Brøndby, qui a débuté exceptionnellement à 11H45 !

Le BIF mène 1-0 depuis la 6e minute, grâce à un but de Kamil Wilczek qui entre dans l'histoire en devenant le meilleur buteur du club en Superligaen avec 70 buts! pic.twitter.com/iBKMIJ6GCH — Nordisk Football (@NordiskFootball) December 1, 2019





Polak odwdzięczył się w najlepszy możliwy sposób. Już w 6. minucie strzelił gola, który zapewnił prowadzenie jego drużynie. Niestety dla Broendby, tego dnia Wilczek nie był w stanie zrobić nic więcej. Natomiast gospodarze dwukrotnie trafili do siatki i ostatecznie wygrali 2:1.

Nie zmienia to faktu, że polski snajper ma na koncie już 16 goli i pewnie przewodzi klasyfikacji strzelców w duńskiej ekstraklasie. Drugiego Ronnie'ego Schwartza wyprzedza o cztery bramki.

W ubiegłym tygodniu strzelił 70. gola w barwach Broendby w meczu ligowym i tym samym został najskuteczniejszym strzelcem w historii zespołu. Pobił osiągnięcie Ebbe Sanda, który w latach 1992-1999 zdobył 69 bramek.

Łącznie Wilczek strzelił dla duńskiego klubu już 91 razy.