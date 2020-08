Polak niechciany przez kibiców. "Nigdy nie zostanie zaakceptowany. Niewybaczalny transfer"

Duński minister obraził polskiego zawodnika, nawiązując do jego wysokiej pensji Mecz Manchesteru... czytaj dalej » W styczniu tego roku Wilczek przeniósł się do tureckiego Goztepe SK po czterech latach występów w Broendby. Łącznie w barwach duńskiego zespołu rozegrał 163 mecze, w których strzelił aż 92 gole. Odchodząc zapewniał o swojej miłości do żółto-granatowych barw Broendby.

Minęło kilka miesięcy, Polak w lidze tureckiej grał słabo (gol w 14 spotkaniach), a gdy pojawiła się możliwość powrotu do Danii, to z niej skorzystał. Trafił do FC Kopenhaga, największego rywala Broendby.

"Żadnego wsparcia"

Transferem Wilczka żyje cały kraj. Kibice Broendby uznali go za zdrajcę. Mattias Tesfayes, minister ds. cudzoziemców i integracji, nazwał go "Kamilem wypłatą", a teraz oliwy do ognia dolali fani klubu ze stolicy. Nie akceptują go i nie chcą w zespole.

"To oświadczenie nie musi być dłuższe, bo nie ma takiej potrzeby, albowiem nie ma żadnych wątpliwości, że numer 9 (Wilczek) nigdy nie zostanie zaakceptowany przez Urban Crew" - napisali najbardziej zagorzali kibice FC Kopenhaga.

"To były kapitan i najlepszy strzelec Broendby, a jakby tego było mało, jeszcze dwa miesiące temu wspierał ich przez kupno koszulek" - czytamy w oświadczeniu. "Nie ma już nic gorszego od tego niewybaczalnego transferu" - dodano.

"Klub zawiódł nas, okazując brak zrozumienia wobec kibiców, dzięki którym żyje, a także okazał brak szacunku wobec emocji, jakimi darzą klub. Żadnego wsparcia i żadnych piosenek dla nowego numeru 9" - podkreślono.



F.C. Københavns fansskare, Urban Crew, er i oprør mod klubbens køb af Kamil Wilczek. #sldkhttps://t.co/2xHh8hKSlU — tipsbladet.dk (@tipsbladet) August 12, 2020

Polak nie będzie miał zatem łatwo, by przekonać do siebie nowych kibiców. Sytuacja jest na tyle niepokojąca, że przydzielono mu ochronę - zagrożenie stanowią również fani Broendby.