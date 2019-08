Wilczek zagra w Turcji? Utytułowany klub rozważa sprowadzenie Polaka

25.07 | Po 36 latach piłkarze Lechii ponownie zagrali w europejskich pucharach. I był to udany powrót. W pierwszym meczu II rundy eliminacji Ligi Europy gdańszczanie pokonali przed własną publicznością Broendby Kopenhagę 2:1.

Według informacji tureckiej telewizji priorytetem transferowym Besiktasu Stambuł jest Vincent Aboubakar z FC Porto, jednak w razie niepowodzenia transakcji nad Bosfor może trafić Polak. "Jeśli nie uda się sprowadzenie Kameruńczyka, wszystkie siły Besiktas skieruje na Kamila Wilczka z Broendby" - podaje na stronie internetowej NTV Spor.

Polski napastnik Broendby Kopenhaga jest dużo tańszą opcją, dlatego nie można wykluczyć, że dojdzie do transakcji. Wielkim zwolennikiem jego umiejętności jest trener Abdullah Avci, który dostał zadanie włączenia się do walki o mistrzostwo kraju. W poprzednim sezonie tytuł wywalczył Galatasaray przed Instanbul Basaksehir. Plany działaczy i szkoleniowca już na wstępie pokrzyżowała kontuzja Buraka Yilmaza. Legendarny snajper przeszedł operację stopy. Teraz trwają poszukiwania godnego następcy.

Wilczek imponuje formą w duńskim Broendby. W tym sezonie Polak zdobył siedem bramek w 9 występach, a o skuteczności napastnika przekonała się m.in. Lechia Gdańsk. 31-letni zawodnik pokonał Dusana Kuciaka w rewanżowym spotkaniu eliminacji Ligi Europy.

Pytanie, czy drużyna prowadzona przez Nielsa Frederiksena będzie skłonna sprzedać najskuteczniejszego piłkarza. We wszystkich rozgrywkach ubiegłego sezonu były napastnik m.in. Piasta Gliwice strzelił 27 goli, natomiast od początku 2016 roku zdobył 79 bramek w 146 meczach.

Dobra cena przepustką

Polak jest kluczowym piłkarzem Broendby, jednak oferta opiewająca na 2-3 miliony euro powinna przekonać Duńczyków. Snajper ma kontrakt obowiązujący do czerwca 2021 - nie jest w nim zawarta klauzula odstępnego. Fakt, że za pół roku skończy 32 lata także może mieć duże znaczenie dla finalizacji transakcji.

To nie pierwszy raz, gdy polskiego napastnika łączy się z Turcją. W grudniu ubiegłego roku tureckie media także wymieniały nazwisko Wilczka w kontekście transferu do swojej ligi, dokładnie do BB Erzurumspor.

Besiktas to czternastokrotny mistrz Turcji i dziewięciokrotny zdobywca Pucharu Turcji.