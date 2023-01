Były kadrowicz zaskoczony Santosem. "Prezes musiał chyba dobrze sięgnąć do kieszeni"

Nazwisko nowego selekcjonera Biało-Czerwonych miało zostać ogłoszone w trakcie wtorkowej konferencji prasowej na PGE Narodowym w Warszawie. Dzień wcześniej prezes PZPN potwierdził, że wybór padł na Santosa, czego dowodem było wspólne zdjęcie obu panów.

Kosowski: jestem zaskoczony

Sytuację w Faktach po Faktach na gorąco skomentował 52-krotny reprezentant Polski, czyli Kosowski.

- Prawdę mówiąc to jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że będzie to ktoś z młodszych selekcjonerów. Ale samo nazwisko robi duże wrażenie - powiedział gracz znany z występów w Wiśle Kraków.

- To człowiek, który potrafił utrzymać się wiele lat jako selekcjoner Portugalii. Pracował ze świetnymi zawodnikami, z jedną z najmocniejszych reprezentacji Europy, a może i świata. Wspaniali piłkarze, mocne charaktery, a potrafili odnosić sukcesy - podkreślił w rozmowie z Anitą Werner.

- Trochę się tylko dziwię, bo ma już 68 lat na karku. Nie chciał odpocząć. Prezes musiał chyba dobrze sięgnąć do kieszeni, że mamy Santosa u siebie - dodał.

Źródło: Getty Images Fernando Santos ma stać się jedną z najważniejszych osób w polskiej piłce

Kosowski: jestem przekonany, że Santos da z siebie wszystko

Kosowski nie ukrywa, że bardzo ważny będzie dobór asystenta bądź asystentów Santosa. Wśród potencjalnych kandydatów padają między innymi nazwiska Tomasza Kaczmarka czy Łukasza Piszczka.

- To nie jest jeszcze potwierdzone, ale chociażby Kaczmarek to bardzo młody trener na dorobku, a Piszczek to duże nazwisko, ale on nawet nie zaczął swojej kariery trenerskiej. Na ten moment jest tylko studentem - skomentował.

- Miałbym tu wątpliwości, czy to byłby najlepszy wybór. Choć przypominam sobie, jak przy boku Leo Beenhakkera rozwinął się chociażby Adam Nawałka (późniejszy trener Biało-Czerwonych, z którymi pojechał na Euro 2016 czy mundial w Rosji w 2018 roku) - zaznaczył.

- Jestem przekonany, że Santos i jego sztab dadzą z siebie wszystko. Miałem swoich faworytów i nie ukrywam, że ten wybór jest zaskoczeniem. To będzie dobry czas, by odmłodzić kadrę, awansować na duży turniej i dać kibicom trochę radości - zakończył.

Oficjalna prezentacja Santosa w roli szkoleniowca reprezentacji Polski odbędzie się we wtorek 24 stycznia. Początek konferencji prasowej na PGE Narodowym o 13.00. Relacja z tego wydarzenia w eurosport.pl.