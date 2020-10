"Gotowy". Zapadła ostateczna decyzja w sprawie Grosickiego

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

Przynależność klubowa piłkarza reprezentacji Polski stała pod znakiem zapytania przez ostatnie niemal dwa tygodnie. Od początku sezonu "Turbo Grosik" nie zagrał w żadnym ligowym meczu West Bromwich, który wrócił do Premier League po dwóch latach nieobecności.

Jesienią miał zostać wypożyczony do rywalizującego klasę niżej Nottingham Forest. Potwierdzenie dotarło ostatniego dnia okienka transferowego, ale minimalnie po terminie. Media pisały o 21 sekundach opóźnienia. Grosicki zmienił pracodawcę "last minute"? Tak twierdzą media na Wyspach Czy Kamil... czytaj dalej »

Zagra w poniedziałek?

English Football League (EFL - zrzeszająca trzy ligi poniżej Premier League) uznała, że działacze spóźnili się i zmiany przynależności klubowej 32-letniego Polaka nie zatwierdziła. Na ostateczną decyzję czekano do czwartku.

WBA początkowo nie zgłosiło Grosickiego do składu na sezon 2020/21 w angielskiej ekstraklasie. Po ostatecznym wyjaśnieniu jego najbliższej przyszłości klub poinformował jednak w czwartek, że został on dołączony do listy.

"Reprezentant Polski trenował dziś z The Baggies i od razu jest gotowy do gry" - podano.

W najbliższy poniedziałek WBA zmierzy się na wyjeździe z Fulham.



Kamil Grosicki has been added to the club’s 25-man Premier League Squad for the 2020/21 season.@GrosickiKamil#WBA — West Bromwich Albion (@WBA) October 29, 2020