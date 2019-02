Grosicki z kolejnym golem na Wyspach

Artur Boruc pokonany, Bournemouth przegrało z Cardiff Przez 185 minut... czytaj dalej » To piąte w sezonie ligowe trafienie skrzydłowego reprezentacji Polski.



Grosicki wpisał się na listę strzelców w 64. minucie, a po kolejnych 20 opuścił boisko.



Jego zespół z dorobkiem 43 punktów zajmuje obecnie 10. lokatę w tabeli i traci cztery do szóstej pozycji, premiowanej udziałem w barażach o awans do Premier League.

Porażka Klicha

Spadkowicz Stoke City po czwartej porażce w pięciu ostatnich spotkaniach jest 15.

Prowadzi z 57 punktami Norwich, które w sobotę pokonało 3:1 na wyjeździe dotychczasowego lidera Leeds United Mateusza Klicha. Pomocnik reprezentacji Polski rozegrał cały mecz.