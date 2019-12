Świetny mecz Grosickiego. Poprowadził Hull do pewnego zwycięstwa

Brutalny faul, butelki na boisku i furia Gerrarda. "Takich scen nie chcemy oglądać" Skandaliczne... czytaj dalej » Grosicki podwyższył prowadzenie gospodarzy na 2:0 w 58. minucie.

Wcześniej, w doliczonym czasie pierwszej połowy, na listę strzelców po podaniu Polaka wpisał się Tom Eaves, a wynik ustalił w 88. minucie Keane Lewis-Potter.

Dwa poprzednie sezony Championship Grosicki zakończył z dziewięcioma golami na koncie.

Cztery punkty za strefą barażową

Tygrysy mają 33 punkty i zajmują 11. miejsce. O 17 więcej ma prowadzący w tabeli West Bromwich Albion.

Do szóstej pozycji, gwarantującej grę w barażach o awans do Premier League, Hull traci cztery punkty.