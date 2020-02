Udany debiut Grosickiego w WBA. Asysta po 18 minutach

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

Grosicki ledwie kilkanaście dni temu zmienił Hull City na West Bromwich Albion. Cel reprezentanta Polski jest jeden - powrót do Premier League. Drużyna z The Hawthorns jest na dobrej drodze do realizacji zadania, bo aktualnie jest liderem Championship.

31-letniemu piłkarzowi nie udało się zadebiutować 1 lutego, w meczu z Luton Town (2:0), ponieważ nie zdążył załatwić wszystkich transferowych formalności. Szansę na występ otrzymał od menedżera Slavena Bilicia osiem dni później.



It’s a great feeling to win my first game for WBA! pic.twitter.com/zkVraKKnFB — Kamil Grosicki (@GrosickiKamil) February 9, 2020



Grosicki znalazł się początkowo na ławce rezerwowych i pierwsze trafienie dla The Baggies oglądał zza bocznej linii. W 42. minucie wynik otworzył Filip Krovinović, decydując się na strzał z dystansu.

Dobrze między słupkami bramki Lwów spisywał się Białkowski, kilkukrotnie ratując swój zespół udanymi interwencjami.

W 66. minucie na murawie zameldował się Grosik, zmieniając Calluma Robinsona. 18 minut później wychowanek Pogoni Szczecin dośrodkował z rzutu rożnego, a Dara O'Shea strzałem głową pokonał Białkowskiego. Polski bramkarz nieskutecznie pilnował w tej sytuacji bliższego słupka.

Dzięki wygranej WBA powiększyło przewagę nad rywalami w Championship do czterech punktów. Drugie w tabeli jest Leeds United z Mateuszem Klichem, które w 31. kolejce przegrało na wyjeździe z Nottingham Forest 0:2.