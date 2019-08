Grosicki z golem już w pierwszej kolejce, ale Hull z porażką

Bielik ma nowy klub. Zostaje na Wyspach Krystian Bielik... czytaj dalej » Grosicki nie kazał długo czekać na swojego pierwszego gola w sezonie 2019/2020. 31-latek trafił do siatki już w trzeciej minucie meczu, a piłka po jego próbie odbiła się jeszcze od kolegi z drużyny Daniela Batty'ego. Oficjalna strona internetowa Hull bramkę zapisała jednak Polakowi.

Jak policzył serwis statystyczny Opta, Grosicki miał bezpośredni udział w 17 zdobytych przez Hull bramkach w 2019 roku, na co składa się siedem goli i dziesięć asyst.

Dwa szybkie ciosy

Jego drużyna utrzymała skromne prowadzenie do przerwy, ale tuż po zmianie stron rywale błyskawicznie strzelili dwa gole - w 48. i 49. minucie (Baston, Van der Hoorn) i losów spotkania drużynie Grosickiego nie udało się już odwrócić.

Reprezentant Polski biegał po murawie do 68. minuty.

W następnej kolejce Hull gra na swoim terenie z Reading FC.



17 - Kamil Grosicki has had a direct hand in 17 Championship goals in 2019 (7 goals, 10 assists), behind only Said Benrahma (18) and Teemu Pukki (19). Electric. — OptaJoe (@OptaJoe) August 3, 2019





Grosicki trafił do Hull pod koniec stycznia 2017 roku, kiedy klub występował jeszcze w Premier League. Drużyna spadła jednak w tamtym sezonie na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej. Dla Polaka to już trzeci sezon w Championship. W tym czasie zdążył rozegrać 92 ligowe mecze w barwach Hull.