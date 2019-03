Grosicki: chciałbym, aby znowu w nas wierzono

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

Jerzy Brzęczek: to co miało miejsce kiedyś nie będzie miało...

Jerzy Brzęczek: to co miało miejsce kiedyś nie będzie miało...

Grzegorz Krychowiak mówi o tym, co może być decydujące w grze reprezentacji Polski w meczu eliminacji ME z Austrią.

- Mam nadzieję, że ta kadra pokaże swój styl i przywiezie z Wiednia co najmniej jeden punkt – twierdzi w wywiadzie z Eurosportem Artur Wichniarek. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Przełamanie Brzęczka. W XXI wieku tylko jeden selekcjoner czekał tak długo na wygraną Długo to trwało.... czytaj dalej » - Mam nadzieję, że do tego zespołu wróci teraz taka sama wiara, jaka była przed zeszłorocznymi mistrzostwami świata. Chciałbym, aby znowu wszyscy w nas uwierzyli. Wtedy my też w siebie uwierzymy i będziemy grać jeszcze lepiej niż w czwartkowym spotkaniu - opowiadał.

"Byliśmy lepszym zespołem"

- Wiadomo, że w grze bazuję na szybkości i napędzaniu ataków. W meczu z Austrią, tak myślę, często to wychodziło. Teraz, już w niedzielę, mamy przed sobą kolejne spotkanie. Do starcia z Łotwą trzeba przystąpić tak samo skoncentrowanym, bo to również będzie trudne wyzwanie - oznajmił.

Trzy punkty zapewnił w czwartek Polsce Krzysztof Piątek. Snajper AC Milan pojawił się na murawie w drugiej połowie, bramkarza gospodarzy pokonał w 69. minucie, po rzucie rożnym, który wykonywał Grosicki.

- Gdy klasowa drużyna strzela na wyjeździe gola po stałym fragmencie gry, to musi to zwycięstwo dowieźć do końca. Mieliśmy potem jeszcze jedną okazję, ale niestety, to, się nie udało. Rywale także mieli szansę w końcówce. Byliśmy lepszym zespołem i to udowodniliśmy - przekonywał skrzydłowy kadry.

Źródło: PAP/EPA Grosicki może być z siebie zadowolony

Austria - Polska 0:1 (0:0)

Bramka: Krzysztof Piątek (69.)

Austria: Heinz Lindner – Stefan Lainer, Martin Hinteregger, Aleksandar Dragovic, Maximilian Woeber – Valentino Lazaro (81. Marc Janko), Florian Grillitsch (84. Karim Onisiwo), Marcel Sabitzer, Julian Baumgartlinger, David Alaba - Marko Arnautović.

Polska: Wojciech Szczęsny – Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Kamil Glik, Bartosz Bereszyński – Kamil Grosicki (90. Michał Pazdan), Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński (59. Krzysztof Piątek) - Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik (46. Przemysław Frankowski).

Pierwsza kolejka eliminacji Euro 2020 w grupie G Czwartek, 21 marca Austria - Polska 0:1 Izrael - Słowenia 1:1 Macedonia Północna - Łotwa 3:1

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Macedonia Północna

1 3 3-1 2. Polska

1 3

1-0 3. Izrael 1 1 1-1 4. Słowenia 1 1 1-1 5. Austria 1 0 0-1 6. Łotwa

1 0 1-3