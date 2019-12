Kamil Grosicki zdradził, gdzie chciałby zakończyć karierę

Hull City Kamila Grosickiego pokonało 3:0 na wyjeździe Luton Town FC w ósmej kolejce ligi Championship. Dla skrzydłowego reprezentacji Polski było to trzecie trafienie w sezonie i drugie w tym miesiącu.

31-letni zawodnik grającego w Championship (druga klasa rozgrywkowa w Anglii) Hull City nie planuje jednak w najbliższej przyszłości kończyć przygody z zawodowym sportem. - Chcę jeszcze pograć parę lat zagranicą - zaznaczył Grosicki. Skrzydłowy ujawnił także cele na najbliższy sezon.

Grosicki przyznał, że chciałby kiedyś jeszcze zagrać w Pogoni Szczecin. - To jest moje marzenie. Chcę wrócić do klubu, w którym się wychowałem i przeszedłem wszystkie szczeble. Nie wiem, kiedy to nastąpi i czy Pogoń będzie mnie wtedy chciała - powiedział reprezentant Polski.

Umowa skrzydłowego z obecnym klubem obowiązuje do czerwca 2020 roku, ale pomiędzy stronami toczą się rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu. Wiele zależy od wyników drużyny. Nie ma więc pewności, kiedy Grosik miałby ponownie pokazać się kibicom ekstraklasy. Powrót zawodnika mógłby zbiec się z końcem budowy nowego stadionu w Szczecinie, którego oddanie jest planowane na 2022 rok.

Myśli o Premier League

Reprezentant Polski ma przede wszystkim apetyt na powrót do Premier League. - Moim celem jest gra z Hull City o fazę play-off. Powrót do elity z zespołem, z którym z niej spadłem, byłby piękną historią - przyznał. W obecnym sezonie Grosicki wystąpił we wszystkich ligowych spotkaniach zespołu w podstawowym składzie.

Tygrysy póki co nie zachwycają. Po 19 kolejkach są dopiero na 12. miejscu. Podopieczni trenera Granta McCanna tracą jednak tylko pięć punktów do szóstego, dającego prawo gry w barażach o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Słynne powroty

Grosicki nie jest pierwszym zawodnikiem reprezentacji Polski, który u schyłku przygody z piłką pragnie założyć koszulkę klubu, w którym się wychował. W ostatnim czasie w barwach Wisły Kraków zachwyca 36-letni Paweł Brożek, strzelec siedmiu goli w obecnych rozgrywkach ekstraklasy. Podobne emocje wzbudzał także powrót Sebastiana Mili do Lechii Gdańsk w 2015 roku.

Od paru lat spekuluje się również o transferze Lukasa Podolskiego do Górnika Zabrze. Co prawda urodzony w Gliwicach "Poldi" nigdy nie występował w drużynie z Zabrza, ale od lat powtarzał, że ta zajmuje szczególne miejsce w jego sercu.