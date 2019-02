Grabara przywitał się z dorosłą piłką. Gola nie puścił

Liverpool wypożyczył Grabarę. W Danii ma być mu łatwiej To mogą być ważne... czytaj dalej » 20-letni bramkarz trafił do 10. ekipy Superligi na początku stycznia w ramach wypożyczenia z Liverpoolu. Szybko zdobył zaufanie trenera i wygrał rywalizację o miejsce w składzie z byłym reprezentantem hiszpańskiej młodzieżówki Oscarem Whalleyem.

Pod okiem selekcjonera

Przetarciem dla Polaka było pucharowe starcie z Rosenborgiem. Tam Aarhus nie było faworytem, ale zdołało awansować. Przed ligowym debiutem Grabara zyskał pewność, której zwykle i tak mu nie brakuje.

W piątek młody golkiper nie miał zbyt wiele pracy, ale ze swoich obowiązków wywiązał się bez zarzutu. Obronił wszystkie trzy celne strzały rywali. Swoje zrobili też ofensywni gracze i Aarhus pokonało na własnym boisku czwartą drużynę w tabeli.

Pierwszy ligowy mecz Grabary w dorosłej piłce oglądał z trybun trener kadry do lat 21 Czesław Michniewicz. Selekcjoner był wyraźnie zadowolony z występu swojego zawodnika.



Brawo ⁦@Kamil_Grabara1⁩ , pierwsze zwycięstwo i pierwsze czyste konto w nowym klubie pic.twitter.com/T54b54JdbJ — Czesław Michniewicz (@czesmich) 8 lutego 2019







Grabara jest zawodnikiem Liverpoolu od 2016 roku. Do Akademii The Reds trafił z Ruchu Chorzów. Jego świetna postawa w młodzieżowych zespołach oraz w rezerwach Liverpoolu sprawiła, że wziął udział w przygotowaniach pierwszej drużyny do sezonu 2018/19. O trzecie miejsce w hierarchii bramkarzy w składzie ekipy Juergena Kloppa walczył z Irlandczykiem Caoimhinem Kelleherem.

Źródło: Newspix Kamil Grabara w trakcie sparingu z Jabloncem

Wypożyczenie do Aarhus dla Polaka jest o tyle ważne, że pierwszy raz ma szansę pokazać swoje umiejętności w seniorskiej piłce. Bramkarz z Rudy Śląskiej był poważnie łączony także z Glasgow Rangers, gdzie menedżerem jest Steven Gerrard. Legenda Liverpoolu pamięta Grabarę z czasów wspólnej pracy w klubie z Anfield.

Grabara w rundzie wiosennej będzie jednym z trzech Polaków występujących w Superlidze. Zagra tam także Rafał Kurzawa, który w styczniu zamienił francuskie Amiens na Midtjylland. Od trzech lat czołowym strzelcem rozgrywek jest napastnik Broendby Kamil Wilczek.