Grabara przedłużył kontrakt z Liverpoolem. Od razu został wypożyczony

24.06.2019 | Przez kilka dni było pięknie, wręcz sensacyjnie. Młodzieżowa reprezentacja robiła furorę podczas Euro U-21, ale ostatecznie odpadła z turnieju po fazie grupowej. - Nie jesteśmy szczęśliwi, ale doceniamy to, co udało się zrobić - przyznał po powrocie do kraju trener Biało-Czerwonych Czesław Michniewicz.

- To dokładnie przemyślany krok przez sztab szkoleniowy Liverpoolu oraz nasz zespół rekrutacyjny i naszego trenera bramkarzy Paula Clementsa. Kamil ma już doświadczenie w seniorskim futbolu i mogę powiedzieć, że jest bardzo pewny siebie. Chciałbym podziękować Juergenowi Kloppowi i Liverpoolowi za umożliwienie Kamilowi zrobienia kolejnego kroku w karierze - powiedział trener Huddersfield Town Jan Siewert, cytowany na oficjalnej stronie klubu.



Kamil Grabara has signed a new long-term contract with #LFC and joined @htafcdotcom on a season-long loan deal.



Good luck for the season, Kamil! — Liverpool FC (@LFC) 15 lipca 2019





Kolejne szczeble kariery