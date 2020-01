Groźny uraz Grabary. Stracił przytomność i trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w 71. minucie meczu. Kamil Grosicki, skrzydłowy Hull City, przeprowadził rajd lewą stroną boiska i dośrodkował, a próbujący interweniować kapitan reprezentacji młodzieżowej wpadł na niemieckiego obrońcę. Przerwa spowodowana urazem 21-latka trwała aż dziesięć minut. Jego zespół ostatecznie wygrał na wyjeździe 2:1.



pic.twitter.com/PV57RehqnX — Hull City Goals (@HullGoals) January 28, 2020

- To dla nas niezwykle ważne zwycięstwo, ale myślami wszyscy oczywiście jesteśmy z Kamilem – przyznał po meczu menedżer Huddersfield Town Danny Cowley. – To młody chłopak i nie chcemy oglądać takich scen w piłce nożnej. Po tym zdarzeniu nie miał pojęcia, gdzie się znajduje. Dlatego odwieziono go do szpitala i oddano w dobre ręce – poinformował szkoleniowiec.

- Kamilowi założono kołnierz ortopedyczny i nie byłem w stanie z nim porozmawiać. To było trudne doświadczenie dla zespołu, bo wszyscy jesteśmy bardzo zżyci. Koledzy martwili się o stan jego zdrowia, ale nie pozwolili wydrzeć sobie ważnego zwycięstwa – przyznał Cowley.

Wypożyczony

Grabara trafił doHuddersfield Town, na zaplecze angielskiej ekstraklasy, w lipcu 2019 roku. Jego wypożyczenie potrwa do końca maja. Pierwszą połowę poprzedniego roku polski bramkarz spędził na wypożyczeniu w duńskim Aarhus.

Dzięki wygranej Huddersfield awansowało 19. miejsce w tabeli Championship i nad strefą spadkową ma już sześć punktów przewagi.