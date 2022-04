Wielkie chwile polskiego bramkarza. 23-letni rekord ligi pobity

W niedzielę zespół polskiego bramkarza zmierzył się w spotkaniu na szczycie z Midtjylland. Wygrał 1:0 i umocnił się na pierwszym miejscu w tabeli.

Grabara w tym roku niepokonany

Trzy karne i jeszcze więcej zwrotów akcji. Szalony mecz Barcelony Pełen zwrotów... czytaj dalej » Grabara nie dał się pokonać już w siódmym ligowym meczu z rzędu. Ostatni raz piłkę z siatki wyjmował w listopadzie ubiegłego roku przeciwko Aarhus (1:1).

Jak wyliczono, czyste konto zachowuje już od 704 minut.

Już w trakcie spotkania został nowym rekordzistą duńskiej ekstraklasy, poprawiając osiągnięcie Jana Hoffmanna, który jako bramkarz innego kopenhaskiego klubu, AB, w z 1999 został pokonany dopiero po 678 minutach.

- To fantastyczne osiągnięcie, ale chciałbym zapisać się na kartach historii zwyciężając rozgrywki - cytuje pomeczową wypowiedź Grabary portal sport.tv2.dk.



Opdateret oversigt over længste periode med “rent bur”#sldk@Superligaen@FCKobenhavn#fckfcmhttps://t.co/RLNVy8YEUEpic.twitter.com/vwvtKbUdyu — danskfodbold.com (@danskfodboldcom) April 10, 2022





Kopenhaga jest na dobrej drodze, aby spełnić życzenie polskiego bramkarza. Siedem kolejek przed końcem rozgrywek ma dziewięć punktów przewagi nad drugim Midtjylland. Wszystko wskazuje więc na to, że po trzech latach mistrzowski tytuł wróci do Kopenhagi.

Ostatnie miesiące bardzo udane

Grabara trafił do Kopenhagi w ubiegłym roku za 3,5 miliona z Liverpoolu, gdzie przez kilka lat nie udało się mu przebić do pierwszej drużyny i był często wypożyczany.

Dobra postawa między słupkami w tym sezonie zaowocowała powołaniem do reprezentacji. Piłkarz pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji już jesienią za kadencji Paulo Sousy. Na to w tym roku, marcowe, zaprosił go następca Portugalczyka - Czesław Michniewicz.

23-latek nie doczekał się jeszcze debiutu w drużynie narodowej. Wcześniej przez lata był bramkarzem młodzieżowych reprezentacji Polski.