Młodzi Polacy nominowani do prestiżowej nagrody. Jeden to bramkarz, a drugi obrońca

Do nagrody Złotego Chłopca w światowym futbolu kandydują wyłącznie zawodnicy do lat 21, którzy na co dzień występują na europejskich boiskach.

Plebiscyt organizowany jest od 2003 roku, a pierwszym jego triumfatorem został Holender Rafael van der Vaart. W następnych latach nagrodę Golden Boy otrzymywali tacy piłkarze jak Leo Messi, Paul Pogba, Raheem Sterling, czy Kylian Mbappe. W poprzednim roku statuetkę zgarnął niespełna dwudziestoletni stoper Ajaksu Matthijs de Ligt.

Dwóch Polaków

W tym roku włoscy dziennikarze nominowali dwóch reprezentantów Polski - Kamila Grabarę i Sebastiana Walukiewicza. Pierwszy z nich to bramkarz Liverpoolu i kadry do lat 21, która w niedzielę zagra pierwszy mecz w młodzieżowych mistrzostwach Europy. Grabara ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w duńskim Aarhus GF, gdzie zbierał dobre recenzje.

Walukiewicz był podstawowym piłkarzem reprezentacji Polski do lat 20, która odpadła w 1/8 finału młodzieżowego mundialu, który był ostatnio rozgrywany w naszym kraju. Od przyszłego sezonu będzie bronił barw Cagliari Calcio. Włosi za transfer 19-letniego obrońcy zapłacili Pogoni Szczecin cztery miliony euro.

W gronie nominowanych nie brakuje bardzo znanych nazwisk. O tytuł Złotego Chłopca 2019 powalczą m.in. Moise Kean (Juventus), Matthijs de Ligt (zeszłoroczny zwycięzca, Ajax), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Justin Kluivert, Phil Foden (Manchester City), Nicolo Zaniolo (AS Roma), Joao Felix (Benfica Lizbona), czy Jadon Sancho (Borussia Dortmund).