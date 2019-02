Niezniszczalny Glik. Tylko jeden piłkarz grał więcej

13.11.2018 | - Doskonale zdaję sobie sprawę, że taka jest piłka. Trudno będzie zastąpić Kamila, bo jest filarem naszej drużyny. Mówiliśmy o tym także przed mundialem. Ja też kiedyś w eliminacjach skorzystałem na czyjejś kontuzji, grałem na lewej obronie i od tamtej pory gram regularnie - tak to działa. - Nie wiemy jeszcze w jakim zestawieniu wyjdziemy, możliwe że zagramy w taki sposób pierwszy raz, a nie jest to łatwe bo linia obrony musi być zgrana. To jest jednak poziom reprezentacyjny, znamy się wiele lat i do pewnych założyć musimy się dostosować, to konieczne - powiedział Bartosz Bereszyński.

Międzynarodowe Centrum Nauk Sportowych wzięło pod lupę czas spędzony na murawie przez piłkarzy z pięciu najlepszych lig europejskich (Primera Division, Premier League, Bundesliga, Serie A i Ligue 1) od 1 stycznia 2014 roku do 28 stycznia 2019.

Niezniszczalny

Glik w tym czasie niemal zawsze wychodził w podstawowym składzie Torino, a od sezonu 2016/17 Monaco. W bieżących rozgrywkach opuścił tylko pięć spotkań (większość z powodu kontuzji pachwiny).

Źródło: gettyimages.com Glik często gra z bólem

Efekt? Drugie miejsce Polaka, który zgromadził 176 występów. Złożyło się na nie 15 754 minut. A z pewnością byłoby tego więcej, ale niedawno obrońca pauzował niecały miesiąc po kontuzji pachwiny. Poza tym niemal nie schodzi z murawy. Odpoczynek? Nie on. Więcej minut wybiegał tylko Azpilicueta: 16 099 i 182 mecze.

Patrząc na zestawienie, w oczy rzuca się, że nasz reprezentacyjny obrońca grał częściej niż tak znakomici piłkarze jak: Leo Messi (5. miejsce), Christian Eriksen (6.) czy Jose Callejon (7.). Czołową "10" zamyka 41-letni obrońca Montpellier Vitorino Hilton.

Źródło: Twitter/CIES_Football Glik wśród niezniszczalnych

"Fabian" tuż za Glikiem

Osobna klasyfikacja powstała dla bramkarzy. Tu bez konkurencji okazał się Samir Handanović z Interu Mediolan (17 010 minut, 189 meczów). Słoweniec wyprzedził Portugalczyka z Olympique Lyon Anthony'ego Lopesa (16 560 minut, 184).

Najlepszy z Polaków Łukasz Fabiański został sklasyfikowany na 8. pozycji. Golkiper broniący w tym czasie barw Arsenalu, Swansea i West Hamie uzbierał w sumie 15 548 minut (173 mecze).