Glik przechodzi testy medyczne. "Tęskniłem za Włochami"

O tym, że Glik odejdzie z AS Monaco mówiło się już od pewnego czasu. Kierunek włoski wydawał się bardzo prawdopodobny. 73-krotny obrońca reprezentacji Polski był w przeszłości piłkarzem Palermo, Bari i przede wszystkim Torino, gdzie został kapitanem drużyny i wyrobił sobie markę w Serie A.



"Kilka tygodni pogoni"

Ronaldo świętuje tytuł. Dedykacja mogła być tylko jedna To było... czytaj dalej » W poniedziałek Glik udał się na testy medyczne do słynnej rzymskiej kliniki Villa Stuart. To tutaj bardzo często sprawdza się stan zdrowia piłkarzy Serie A.

"Gdy przejdzie pozytywnie badania lekarskie, będzie mógł podpisać kontrakt, który zwiąże go z drużyną prezydenta Vigorito. Po kilku tygodniach pogoni za nim Polak ma być ważnym wzmocnieniem Giallorossich." - napisał zazwyczaj świetnie poinformowany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio.

Trzyletni kontrakt gotowy

"Jestem bardzo szczęśliwy, tęskniłem za Włochami" - powiedział z kolei uśmiechnięty Glik przed wejściem na badania w Villa Stuart.

Reprezentant Polski odchodzi z AS Monaco, gdzie rozegrał 167 meczów, strzelił 14 goli i miał siedem asyst. Jego największym sukcesem było tam mistrzostwo Francji w sezonie 2016/17.

Teraz ma trafić do beniaminka Serie A Benevento Calcio. Jego prezes Oreste Vigorito jest bardzo zamożnym człowiekiem i chce zbudować solidną drużynę. Sprowadził Glika z Monaco za około 3,5 miliona euro. Polak ma podpisać trzyletni kontrakt.