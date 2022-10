Alarm przed mundialem. Glik kontuzjowany

Glik to nadal jeden z filarów reprezentacji Polski

W trwającym sezonie włoskiej Serie B Glik po raz pierwszy nie rozegrał pełnego meczu. Nieustępliwość to jego znak firmowy, więc już sam fakt, że musiał przedwcześnie opuścić murawę, wzbudził niepokój i to nie tylko w Benevento. Mistrzostwa świata w Katarze zbliżają się wielkimi krokami, a trudno wyobrazić sobie polską linię obrony bez jej lidera. Milik wychwalany przez Włochów. "Przyjechał jako rezerwowy, dziś jest niezastąpiony" To już staje się... czytaj dalej »

Złe prognozy

W niedzielnym spotkaniu z Ascoli 34-latek został zmieniony już w 61. minucie. Włoskie media potwierdziły, że było to spowodowane urazem pachwiny, który nie pozwolił mu kontynuować gry. Jeszcze w pierwszej połowie kontuzji doznał również inny gracz Benevento, Frederic Veseli. Klub z Serie B nie potwierdził jeszcze, na ile poważne są ich problemy zdrowotne, lecz słowa trenera Cannavaro po tym meczu nie dają dużych powodów do optymizmu.

- Veseli i Glik? Pierwsze odczucia nie są dobre. Dokładnie ocenimy to w ciągu najbliższych kilku dni. Zawsze staramy się myśleć, że szklanka jest do połowy pełna. To dla nas trudny moment, muszę dobrze zarządzać naszymi siłami - stwierdził po niedzielnym spotkaniu nowy szkoleniowiec Benevento, który debiutował w tej roli przeciwko Ascoli.

Drużyna Glika słabo spisuje się na zapleczu włoskiej ekstraklasy. W siedmiu kolejkach odniosła tylko dwa zwycięstwa i plasuje się w dolnych rejonach tabeli.

Źródło: Getty Images Kamil Glik nie opuścił nawet minuty we wcześniejszych meczach Serie B w tym sezonie

Ewentualna dłuższa przerwa w grze reprezentacyjnego obrońcy to także spory ból głowy dla selekcjonera Biało-Czerwonych. Czesław Michniewicz, podobnie jak poprzedni trenerzy kadry, widzi w Gliku lidera linii obrony. Najbliższy mecz Polacy rozegrają 16 listopada. Będzie to towarzyska konfrontacja z Chile i jednocześnie sprawdzian generalny przed mundialem. Biało-Czerwoni rozpoczną mistrzostwa świata w Katarze spotkaniem z Meksykiem 22 listopada. Ich grupowymi rywalami będą też Argentyna i Arabia Saudyjska.