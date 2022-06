Glik o taktyce na mecz z Walią. "Taki był plan, czy dobry? Nie wiem"

Zmagania w Lidze Narodów szkoleniowiec traktuje przede wszystkim jako etap przygotowań do mistrzostw świata w Katarze. Z grającą w dużej mierze w rezerwowym składzie Walią zdecydował się na ustawienie 1-4-3-1-2. Lewandowski wyliczył błędy Polaków. Długa lista Polska pokonała... czytaj dalej »

Glik: nie jestem od tego, żeby oceniać plany, jakie nakreśla trener

Po obiecującym początku w wykonaniu Biało-Czerwonych spotkanie się wyrównało, a nawet lekką przewagę uzyskali przyjezdni, którzy dłużej potrafili utrzymać się przy piłce. Polacy mieli duże problemy z wysokim pressingiem rywali i przedostaniem się w pobliże pola karnego Walijczyków. Gra toczyła się głównie w środkowej strefie.

- Na tym nam zależało, chcieliśmy jak najczęściej wykorzystywać Piotrka Zielińskiego, grać środkiem - powiedział po meczu we Wrocławiu Glik.

- Taki był plan, czy dobry? Nie wiem, mecz był wygrany. Nie było to łatwe spotkanie, ale było zwycięstwo. Nie jestem od tego, żeby oceniać plany, jakie nakreśla trener - dodał czołowy obrońca naszej reprezentacji.

O ocenę nowego systemu pokusił się Krychowiak.

- W pierwszej połowie stworzyliśmy sobie sporo sytuacji. Było też kilka strat, po których poszły kontrataki. Nie chcę na gorąco wypowiadać się o tym, co nie funkcjonowało, a co funkcjonowało. Były dobre momenty i nie można zrzucić wszystko na to, że graliśmy bez skrzydłowych i że coś nie wychodziło, bo nie ma gwarancji, że jak gdybyśmy grali w innym ustawieniu, to by to funkcjonowało - podkreślił pomocnik Biało-Czerwonych.

Od 52. minuty Polacy musieli odrabiać straty. Kamila Grabarę pokonał strzałem z dystansu Jonny Williams. Dopiero zmiany trenera Michniewicza przyniosły zamierzony skutek. Gole strzelali wprowadzeni w drugiej połowie Jakub Kamiński i Karol Świderski. Zwycięstwo 2:1 stało się faktem.

- Jeśli trener robi zmiany i zawodnicy, którzy wchodzą, przynoszą efekt, to są to dobre zmiany. Na pewno zmiany nam pomogły - zauważył Glik.

"Wygraliśmy w niełatwym okresie, wakacyjnym"

Dla Kamińskiego, który w nowym sezonie będzie grał w VfL Wolfsburg, był to debiutancki gol w zaledwie drugim występie z orzełkiem na piersi.

- Na pewno fajny bodziec dla mnie. Liczę, że dostanę szanse w kolejnych meczach. Dzisiaj brakowało w pierwszej połowie wypełniania przestrzeni, na szczęście, w drugiej to zrobiliśmy - podsumował strzelec wyrównującego gola dla Polaków.

- Nie był to łatwy mecz, wymagający przeciwnik grający angielski futbol, ale najważniejsze, że wygraliśmy w niełatwym okresie, wakacyjnym. Trzeba skupić się, dać z siebie wszystko, zdobywać punkty i wygrywać - podsumował Krychowiak.

Za tydzień w środę Biało-Czerwonych drugi mecz w Lidze Narodów, na wyjeździe z Belgii.