Kamil G. z wyrokiem za pobicie. Media: chodzi o piłkarza reprezentacji

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Ryn, w powiecie giżyckim.

"Kamil G. został oskarżony o to, że w dniu 23 maja 2020 w jednej z miejscowości na terenie gminy Ryn, co najmniej dwukrotne uderzył w twarz pokrzywdzonego mężczyznę oraz popchnął go na ziemię, co skutkowało upadkiem pokrzywdzonego i powstaniem u niego lekkich obrażeń ciała" - podano w oświadczeniu sądu.

Uznany winnym

W czerwcu sąd w Giżycku uznał G. winnym pobicia, karząc go grzywną w wysokości 10 tys. zł i kolejnych 5 tys. na rzecz poszkodowanego.

Obrońca oskarżonego zaskarżył powyższy wyrok, wnosząc o uniewinnienie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie orzeczenie to podtrzymał podczas rozprawy, która odbyła się 24 października.

"Sąd Rejonowy w Giżycku w pisemnym uzasadnieniu wyroku wskazał, że oskarżony przez okres przeszło dwóch lat nie wyraził skruchy i nie przeprosił pokrzywdzonego. Sąd uznał, że społeczna szkodliwość czynu oskarżonego jest znaczna" - dodano w oświadczeniu sądu.