Piłkarz Fulham aresztowany za pobicie pracownika klubu. Dostał dożywotni zakaz

Kamara od jakiegoś czasu sprawiał poważne problemy wychowawcze. Po raz pierwszy podpadł w grudniu zeszłego roku, kiedy w meczu przeciwko Huddersfield zabrał piłkę Aleksandarowi Mitroviciowi i wykonał rzut karny. Przestrzelił, a trener Claudio Ranieri przyznał po spotkaniu, że chciał go zabić, bowiem zignorował jego instrukcje. Na szczęście dla niego, zespół wygrał.

Ranieri wściekły na krnąbrnego piłkarza. "Chciałem go zabić" Menedżer Fulham... czytaj dalej » To nie był koniec problemów krnąbrnego piłkarza. Kamara i Mitrović starli się jeszcze raz podczas klubowych zajęć jogi.

Ranieri nie miał do niego sił

Ostatni mecz 23-latek zagrał 1 stycznia przeciwko Arsenalowi. Pojawił się na boisku na ostatnie pół godziny. Ranieri nie miał już do niego siły, przesuwając go do drugiej drużyny. Trener stwierdził, że zawodnik on destrukcyjny wpływ na resztę zespołu. Kamara miał przemyśleć zachowanie.

Zainteresowany nie zamierzał jednak przyjąć kary. W poniedziałek niespodziewanie pojawił się w ośrodku treningowych z zamiarem wyjaśnienia sytuacji z działaczami. Wizyta nie skończyła się jednak dobrze. Francuz pobił się z jednym z przedstawicieli klubu. Zdarzenie opisał dokładnie „Daily Mail”.

Postawiono mu zarzut napaści

- Policja została wezwana w poniedziałek ok. godz. 17:00 na teren klubu. Zatrzymano jedną osobą. Postawiono zarzut napaści z uszkodzeniem ciała - powiedział cytowany przez gazetę pracownik londyńskiej komendy.

Aresztowany został Kamara, a klub zdążył już wydać specjalny komunikat. Fulham poinformował, że sprawca napaści dostał dożywotni zakaz wstępu na teren Motspur Park.

Kamara trafił do Fulham latem 2017 roku z Amiens za 6 mln euro. Do teraz zdobył 12 bramek i zaliczył dwie asysty w 50 meczach.