Selekcjoner musiał pominąć 21 piłkarzy. Oni mogą czuć się zawiedzeni

Trener Michniewicz miał niełatwe zadanie. Z szerokiej kadry, którą ogłosił 20 października, musiał skreślić aż 21 piłkarzy. Ostatecznie jego wybory nie wywołały tak wielkich kontrowersji, jak chociażby te trenera Pawła Janasa z 2006 roku, kiedy nie wziął na mundial m.in. Tomasza Frankowskiego i Jerzego Dudka. Nie zmienia to faktu, że kilku piłkarzy też może czuć się zawiedzionych.

Zabrakło miejsca dla Grabary

Na powołanie do 26-osobowej kadry na MŚ z pewnością mógł liczyć bramkarz Kamil Grabara, z którym trener Michniewicz zna się doskonale jeszcze z czasów wspólnej pracy w naszej młodzieżówce. Golkiper FC Kopenhaga w kilku meczach swojej drużyny klubowej błysnął świetną formą, choć trzeba pamiętać, że część sezonu był też kontuzjowany (złamana kość twarzy).

Trener Michniewicz mógł zabrać do Kataru czterech bramkarzy, ale zdecydował się wziąć dodatkowego pomocnika, właśnie kosztem golkipera.

- Dlatego zdecydowaliśmy się zrezygnować z usług Kamila Grabary. Przeżyliśmy wiele cudownych chwil i wierzę, że to dopiero początek jego kariery w reprezentacji. Wiem o jego problemach zdrowotnych w ostatnim czasie, ale zdaję sobie sprawę, że jeszcze zdąży pojechać na niejedną wielką imprezę - wyjaśnił selekcjoner.

Michniewicz nie powołał Kownackiego

Dla części obserwatorów zaskoczeniem jest brak w kadrze na mundial Dawida Kownackiego. 25-letni ofensywny piłkarz Fortuny Duesseldorf rozgrywa bardzo udany sezon na zapleczu Bundesligi. Jest podstawowym zawodnikiem swojej ekipy, dla której strzelił sześć goli i dodał tyle samo asyst. Michniewicz postawił jednak na innych.

- Dzisiaj zrezygnowałem z Kownackiego. Bardzo szanuję jego umiejętności, wiem, że mógłby zagrać na wielu pozycjach, nawet na skrzydle. Jednak w kadrze mamy zarówno Jakuba Kamińskiego, Michała Skórasia czy nawet Nicolę Zalewskiego. Nie widziałem potrzeby, by go powoływać. (...) W ataku Krzysztof Piątek jest typową dziewiątką i może grać u boku Roberta Lewandowskiego. Kownacki nie, stąd moja decyzja - przekonywał selekcjoner.

Linetty i Klich pominięci

Wśród 26 powołanych przez Michniewicza piłkarzy zabrakło też m.in. dwóch doświadczonych pomocników Karola Linettego i Mateusza Klicha. Zawodnik Torino FC ma na koncie 42 mecze w kadrze, a jego kolega z Leeds United o jeden występ mniej.

- To była trudna decyzja, ale w środku pola mamy Bielika i Krychowiaka. Obok nich może być Szymański i Żurkowski. Do tego są do dyspozycji Sebastian Szymański i Zieliński. Po prostu nie ma miejsca już na kolejnego pomocnika. Mateusz i Karol byli w gronie zawodników, których obserwowaliśmy do końca. Jednak łatwiej jest nam zastąpić ofensywnego pomocnika, czy to Żurkowskim, Szymańskim, Zielińskim, niż w przypadku nieprzewidywanych rzeczy znaleźć defensywnego pomocnika. Stąd też wybraliśmy Damiana Szymańskiego kosztem Klicha czy Linettego - analizował Michniewicz.

Mogą być jeszcze zmiany

Wszyscy piłkarze, którzy nie znaleźli się w gronie powołanych na mundial muszą cały czas być w gotowości. Chodzi oczywiście o wypadki losowe, a przede wszystkim ewentualne kontuzje. Team menedżer kadry Jakub Kwiatkowski zaznaczył, że nawet wysłanie ostatecznej listy do światowej federacji nie zamyka definitywnie możliwości dodatkowego powołania do reprezentacji.

- W razie nagłej kontuzji możemy powołać w zastępstwie innego piłkarza, nawet 24 godziny przed pierwszym meczem mundialu. I to zawodnika, który nie musiał być na ogłoszonej w październiku szerokiej, 47-osobowej liście - powiedział Kwiatkowski.

Pierwszy mecz na mundialu Polacy rozegrają 22 listopada z Meksykiem. Następnie ich rywalami będą Arabia Saudyjska (26 listopada) i Argentyna (30 listopada). W środę 16 listopada Biało-Czerwoni zmierzą się jeszcze w towarzyskim spotkaniu z Chile.

Piłkarze, którzy nie zostali powołani na mundial:

Bramkarze: Kamil Grabara (FC Kopenhaga), Radosław Majecki (Cercle Brugge).

Obrońcy: Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Paweł Dawidowicz (Hellas Werona), Paweł Bochniewicz (Heerenveen), Maik Nawrocki (Legia Warszawa), Michał Helik (Huddersfield Town), Arkadiusz Reca (Spezia), Tymoteusz Puchacz (Union Berlin), Patryk Kun (Raków Częstochowa), Michał Karbownik (Fortuna Duesseldorf).

Pomocnicy: Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Patryk Dziczek (Piast Gliwice), Mateusz Klich (Leeds United), Karol Linetty (Torino FC), Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin), Kacper Kozłowski (Vitesse Arnhem), Kamil Jóźwiak (Charlotte FC), Jacek Góralski (VfL Bochum).

Napastnicy: Adam Buksa (RC Lens), Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf)

Kadra Polski na MŚ w Katarze:

bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna), Bartłomiej Drągowski (Spezia)

obrońcy: Matty Cash (Aston Villa), Robert Gumny (FC Augsburg), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Kamil Glik (Benevento), Jan Bednarek (Aston Villa), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont Foot 93), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Nicola Zalewski (AS Roma)

pomocnicy: Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Rijad), Krystian Bielik (Birmingham City), Damian Szymański (AEK FC), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam), Szymon Żurkowski (ACF Fiorentina), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Michał Skóraś (Lech Poznań)

napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Karol Świderski (Charlotte FC), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piątek (US Salernitana)