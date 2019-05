Brzęczek powołał kadrę na czerwcowe mecze. Jest miejsce na trzy powroty i dla kontrowersyjnego ulubieńca trenera

Były podopieczny Brzęczka z Wisły Płock wzbudza duże emocje u kibiców Biało-Czerwonych. Selekcjoner konsekwentnie stawia na Recę, choć ten w klubie jest rezerwowym. W kończącym się sezonie rozegrał tylko trzy mecze w Serie A. Za każdym razem wchodził z ławki, na której zaczynał łącznie aż 29 ligowych spotkań.

Spłacił zaufanie

Reca obronił decyzję trenera w ostatnim meczu z Łotwą (2:0) w eliminacjach Euro 2020. Brzęczek wystawił go od pierwszej minuty, a piłkarz Atalanty asystował przy pierwszym golu Roberta Lewandowskiego.



POWOŁANIA



W reprezentacji na mecze z Macedonią Północną i Izraelem znalazł się Maciej Rybus, ale jego powrót nie jest jednak oczywisty Selekcjoner wyjaśnił, że piłkarz walczy z czasem. Zawodnik Lokomotiwu Moskwa ostatni raz w drużynie narodowej zagrał 26 czerwca 2018 roku, jeszcze w trakcie mistrzostw świata w Rosji w spotkaniu z Kolumbią.

- Zdecydowaliśmy się powołać 28 piłkarzy, w tym Dawida Kownackiego, Roberta Gumnego i Sebastiana Szymańskiego, którzy w czerwcu zagrają w mistrzostwach Europy do lat 21. Problemy zdrowotne niektórych kadrowiczów i wątpliwy udział w zgrupowaniu m.in. kontuzjowanego Macieja Rybusa sprawiły, że sięgnęliśmy po piłkarzy z kadry Czesława Michniewicza. Wymieniona trójka wróci do reprezentacji do lat 21 najpóźniej dzień po meczu z Izraelem, ale istnieje szansa, że któryś z nich dołączy do drużyny trenera Michniewicza jeszcze wcześniej - powiedział Brzęczek cytowany na stronie PZPN.

Inne powroty

PZPN szykuje pobyt kadry w Izraelu. "Wyzwanie organizacyjne. W dniu meczu wypada szabat" W Jerozolimie,... czytaj dalej » Brzęczek docenił też ostatnią formę Dawida Kownackiego. Napastnik Fortuny Duesseldorf błyszczał skutecznością na finiszu sezonu. Kownacki, podobnie jak Rybus, ostatnie mecze w kadrze rozegrał na mundialu w Rosji. W ostatnim czasie wspierał natomiast kadrę U-21 selekcjonera Czesława Michniewicza jako kapitan.

Za powrót można uznać też obecność Sebastiana Szymańskiego z Legii Warszawa, który ostatni raz trenował z kadrą przed mistrzostwami świata.

Brakuje Jakuba Błaszczykowskiego. Pomocnik Wisły Kraków wyeliminowała kontuzja - złamana kość śródstopia.

W powołaniach na najbliższe mecze nie było także miejsca dla piłkarzy mistrza Polski - Piasta Gliwice.

Polska po dwóch meczach zajmuje pierwsze miejsce w grupie G eliminacji. Na inaugurację podopieczni Brzęczka pokonali Austrię 1:0 na wyjeździe i Łotwę u siebie. 7 czerwca Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Macedonią Północną, a trzy dni później na swoim terenie zmierzą się z Izraelem. Oba zespoły są za plecami reprezentacji Polski z dorobkiem czterech punktów po takiej samej liczbie spotkań.

Kadra na czerwcowe mecze

Bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham United), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus).



Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (AS Monaco), Robert Gumny (Lech Poznań), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Marcin Kamiński (Fortuna Duesseldorf), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Michał Pazdan (Ankaragucu), Arkadiusz Reca (Atalanta), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa).



Pomocnicy: Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Karol Linetty (Sampdoria), Damian Szymański (Achmat Grozny), Sebastian Szymański (Legia Warszawa), Piotr Zieliński (Napoli).



Napastnicy: Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piątek (AC Milan).