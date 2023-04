Fenomenalny gol młodego Polaka we Włoszech

Zobacz przygotowania Napoli do starcia z Ajaksem w 3. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Przygotowania Napoli do meczu z Ajaksem

Przygotowania Napoli do meczu z Ajaksem

18-letni pomocnik występuje na co dzień w Bolonii razem z Łukaszem Skorupskim. W przeciwieństwie jednak do bramkarza nie łapie się do składu pierwszej drużyny. Mecze rozgrywa w drużynie młodzieżowej. Poniedziałkowe spotkanie było dla niego 22. w tym sezonie Primavery. Z pewnością zapamięta je na długo. Wszystko za sprawą kapitalnego gola.

Była 24. minuta meczu. Młodzieżowy reprezentant Polski, który ustawiony był tyłem do bramki Juventusu, doszedł do podania w polu karnym, podpił sobie piłkę kilka razy i zaskoczył rywali wspaniałym uderzeniem przewrotką. Radość była ogromna i zrozumiała. Zachwyceni byli też włoscy komentatorzy.





Il centrocampista del Bologna Primavera Kacper Urbanski lo fa bellissimo: stop, palleggio e rovesciata



@Ivan_Fusto@Bolognafc1909#bologna#urbanski#Primavera1#sportitaliapic.twitter.com/Rh9e6ZFESF — Sportitalia (@tvdellosport) April 3, 2023

Wychowanek Lechii strzelił gola na 2:0 dla swojego zespołu. Dla niego to szóste trafienie w młodzieżowych rozgrywkach. Ma też dwie asysty.

Najmłodszy debiutant w ekstraklasie w XXI wieku oraz w historii Lechii Gdańsk (w dniu debiutu 21 grudnia 2019 roku w spotkaniu z Rakowem Częstochowa miał 15 lat i 105 dni) trafił do Bolonii 1 lutego 2021 roku.

Włoskie media pisały, że polski talent ma papiery na to, by zrobić dużą karierę. "Wielu zakłada się, że to będzie nowy Piotr Zieliński" - napisała wówczas "Corriere dello Sport".

Do połowy maja miał okazję rywalizować tylko z rówieśnikami. Ówczesny trener Bolonii, nieżyjący już Sinisa Mihajlović dał mu zadebiutować w pierwszym zespole w spotkaniu 36. kolejki z Genoą. Miał wówczas 16 lat i osiem miesięcy. Stał się tym samym najmłodszym polskim debiutantem w Serie A oraz szóstym najmłodszym obcokrajowcem w historii rozgrywek.

W sezonie 2021/22 Urbański również wystąpił w jednym spotkaniu seniorskiej drużyny Bolonii, co ciekawe także z Genoą.

Poniedziałkowe spotkanie z rówieśnikami z Juventusu zakończyło się remisem 2:2. Turyńczycy zdołali wyrównać stan meczu jeszcze w pierwszej połowie.