Polak obok Ibrahimovicia w jedenastce kolejki. "Jeden z najlepszych napastników w lidze"

26-letni Przybyłko rzecz jasna był bohaterem spotkania. Jego zespół zwyciężył w sobotę 3:1. Polak najpierw strzałem z bliska otworzył wynik, a przy drugiej i trzeciej bramce asystował.



That was fast! Przybylko puts it away at the near post!#PHIvDC // Heineken #RivalryWeekpic.twitter.com/1hIaOWdxib — Major League Soccer (@MLS) August 24, 2019

"Kluczowy zawodnik"

"Lewandowski powinien więcej zarabiać". Niemiecka legenda podpowiada Bayernowi Lada chwila... czytaj dalej » - Kiedy pokazuje determinację, tak jak przeciwko DC United, jest jednym z najlepszych napastników w lidze. Nie wzbudza takich emocji, jak choćby Zlatan Ibrahimović, ale strzela gole i ciężko pracuje dla zespołu. Jest naszym kluczowym zawodnikiem. Potrzebujemy go na boisku, zwłaszcza w obecnej formie - skomentował trener drużyny Philadelphia Union Jim Curtin.



Polak, który trafił do amerykańskiej ligi w zeszłym roku, został doceniony również przez władze MLS, które umieściły go w jedenastce kolejki - wspólnie z Ibrahimoviciem (Los Angeles Galaxy) i Carlosem Velą (Los Angeles FC) w ataku.



Przybyłko, były piłkarz m.in. FC Koeln czy 1. FC Kaiserslautern, w trwającym sezonie zdobył już 12 bramek. Najskuteczniejszy w rozgrywkach Vela ma ich 27, a Ibrahimović z Josefem Martinezem (Atlanta United) - po 22.



Zespół Polaka z dorobkiem 48 punktów po 28 meczach zajmuje drugie miejsce w Konferencji Wschodniej MLS.