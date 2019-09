15. gol Przybyłki w MLS. Polak w czołówce najskuteczniejszych

16.11.2018 | Wayne Rooney trafił do Major League Soccer w lipcu. Nie przyjechał jednak do USA na emeryturę. Anglik szybko został kluczową postacią DC United. Rozegrał 21 spotkań, w których strzelił 12 goli i miał 6 asyst. Zobacz najlepsze bramki Rooneya w tym sezonie MLS.

Piękna historia w Major League Soccer. Atlanta United, która dołączyła do MLS w sezonie 2017, teraz została mistrzem ligi. W wielkim finale Atlanta pokonała Portland Timbers 2:0. Gole strzelili Josef Martínez oraz Franco Nicolas Escobar. Zobacz skrót tego spotkania.

27.08 | Kacper Przybyłko wyróżniony za oceanem. Polski napastnik, reprezentujący barwy ekipy Philadelphia Union, został wybrany do jedenastki kolejki Major League Soccer (MLS) po tym, jak w meczu z DC United strzelił gola, a przy dwóch kolejnych asystował.

Niemoc Polaków i porażka Napoli. Rywale oddali jeden celny strzał Do sporej... czytaj dalej » W obecnym sezonie Philadelphia Union, podobnie jak Przybyłko, jest jednym z objawień ligi.Na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu zasadniczego drużyna jest wiceliderem Konferencji Wschodniej, będąc pewną występu w fazie play-off. Na pierwsze miejsce, gwarantujące wolny los w pierwszej rundzie zmagań o mistrzostwo, nie ma jednak już szans, bo prowadzący New York City FC ma sześć punktów więcej.

Środowy mecz lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy jednak zmuszeni byli grać bez czołowego strzelca Chrisa Wondolowskiego, pauzującego za czerwoną kartkę. San Jose nie brakowało motywacji, bo klub wciąż walczy o miejsce w fazie play-off (po środowej porażce zajmuje ósme miejsce w Konferencji Zachodniej, ze stratą punktu do miejsca gwarantującego play-offs). To przełożyło się na wiele sytuacji bramkowych i prowadzenie 1:0 do przerwy po trafieniu Jacksona Yueilla z 35. minuty.

Wykorzystał wzrost

Druga połowa należała jednak do gości. W 70. minucie do remisu doprowadził Alejandro Bedoya, a w 76. minucie w typowy dla siebie sposób – strzałem głową – dośrodkowanie Jamiro Monteiro na gola zamienił mierzący 192 cm Przybyłko.



Feel. It. Rising. #DOOP#FriendlyStriker#SJvsPHI 2 - 1 pic.twitter.com/iQGhemWVDr — X - Philadelphia Union (@PhilaUnion) 26 September 2019





Dla Polaka było to 15. trafienie w obecnych rozgrywkach. Zestawienie najskuteczniejszych piłkarzy MLS otwiera Carlos Vela (30 goli), a za nim sklasyfikowani są: Zlatan Ibrahimovic (28), Josef Martinez (26) i Diego Rossi (16).

Rekordowy sezon

Tylu goli w pojedynczym sezonie 26-letni Przybyłko nie strzelił nawet w rezerwach FC Koeln, w swoim najlepszym sezonie. W Kaiserslautern jego rekordem było siedem ligowych trafień z sezonu 2015/2016.

- Często słyszałem, że mógłbym grać w Bundeslidze, ale... zawsze było jakieś ale. Tylko że ja grałem w klubach, które biły się o utrzymanie. Nie stwarzaliśmy tylu sytuacji, żebym strzelał nie wiadomo ile goli. W Filadelfii znalazłem drużynę, w której mam taką możliwość. Im lepiej idzie mi i klubowi, tym bardziej wierzę w siebie – powiedział niedawno "Przeglądowi Sportowemu".