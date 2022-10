Rajd przez pół boiska i debiutancki gol. Młody Polak czekał na niego rok

Kacper Kozłowski został oficjalnie zawodnikiem Brighton & Hove Albion. Angielski klub zapłacił za reprezentanta Polski około 10 mln euro. Były piłkarz Pogoni Szczecin o miejsce w składzie Brighton może jednak powalczyć dopiero w lipcu. Najbliższą rundę spędzi bowiem na wypożyczeniu do belgijskiego Royal Union Saint-Gilloise.

Była 74. minuta meczu, gdy 19-latek przejął piłkę na własnej połowie, przeprowadził rajd, a zakończył go tuż przed polem karnym rywali precyzyjnym strzałem lewą nogą, nie dając szans bramkarzowi Cambuur Joao Virginii. W ten sposób podwyższył prowadzenie drużyny z Arnhem na 2:0.



— Futebol Holandês (@FutebolHolandes) October 15, 2022

Dla sześciokrotnego reprezentanta Polski (w ostatnim czasie występował w młodzieżowej kadrze) było to debiutanckie trafienie w Holandii (w siódmym meczu) i pierwsze od prawie roku.

W połowie listopada 2021 Kozłowski strzelił gola w meczu reprezentacji Polski do lat 21 z rówieśnikami z Łotwy. Jeśli chodzi o bramki klubowe, to ostatni raz wpisał się na listę strzelców 3 października poprzedniego roku z Górnikiem Łęczna. Piłkarz reprezentował jeszcze barwy Pogoni Szczecin, skąd przeniósł się do Brighton w styczniu 2022 roku.

Od razu udał się na półroczne wypożyczenie do belgijskiego Royale Union Saint-Gilloise. Polski zawodnik zaliczył tam dziewięć oficjalnych występów, po czym wrócił do ekipy Mew, w której wciąż czeka na debiut w Premier League. Wierzy, że odbuduje się na wypożyczeniu w Holandii.

Źródło: Getty Images Kozłowski gra w Holandii na wypożyczeniu z Brighton

W sobotni wieczór chwilę po długo wyczekiwanym golu trener Phillip Cocu dał mu odpocząć. Polak opuścił murawę wspólnie z klubowym kolegą Bartoszem Białkiem. W końcówce Sondre Tronstad ustalił wynik na 3:0 dla Vitesse.

To dopiero drugie zwycięstwo ekipy z Arnhem w tym sezonie. Z ośmioma punktami na koncie po 10 kolejkach zajmuje w tabeli trzecie miejsce od końca.