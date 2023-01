Potężna kara dla Juventusu. Sąd nie miał litości

Zespół z Turynu na 20 meczów przed końcem sezonu zajmuje trzecie miejsce we włoskiej ekstraklasie i traci 10 punktów do prowadzącego Napoli. Odjęcie 15 oczek zepchnie go w środek tabeli, co może pozbawić go szans na grę w europejskich pucharach. Katastrofa Juventusu po 30 latach. Do poprzedniej też doprowadził obecny trener Piłkarze... czytaj dalej »

Prokurator wnioskował o 9 punktów

Orzeczenie jest surowsze niż dziewięciopunktowa kara, o którą w piątek wnioskował prokurator. Dochodzenie dotyczy nieprawidłowości w transakcjach transferowych zawieranych przez Juventus, a także kilka innych drużyn.

Sąd piłkarski orzekł również, że były prezes Juventusu Andrea Agnelli otrzymał zakaz pełnienia funkcji we włoskiej piłce nożnej przez 24 miesiące.

Na 30 miesięcy zawieszono także byłego dyrektora sportowego turyńskiego klubu Fabio Paraticiego, obecnie dyrektora zarządzającego w zespole Premier League Tottenhamie Hotspur.

Włodarze Juventusu zaprzeczyli oskarżeniom i podkreślili, że ich księgowość jest zgodna ze standardami branżowymi.



Plusvalenze, Corte Figc: "Juve penalizzata di 15 punti". Stangata della Corte federale ai bianconeri, giudici aumentano la richiesta della procura federale che era stata di nove #ANSAhttps://t.co/rGpaBkMTJc — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) January 20, 2023





W klubie z Turynu grają piłkarze reprezentacji Polski - bramkarz Wojciech Szczęsny i napastnik Arkadiusz Milik.