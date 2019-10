Dybala ocalił Juventus w "polskim meczu"

Po obu stronach wystąpili reprezentanci Polski, odgrywający - co najistotniejsze - ważne role w swoich klubach. Wojciech Szczęsny to podstawowy bramkarz Juventusu, wymieniany wśród czołowych fachowców na świecie. Ostatnio został nominowany przez magazyn "France Football" do Trofeum Jaszyna, czyli nagrody dla najlepszego golkipera w 2019 roku.



Juventus zaskoczony

Włosi w zapowiedziach przedmeczowych zaliczyli go do jednego z najgroźniejszych piłkarzy Lokomotiwu, ale we wtorkowy wieczór o fajerwerkach nie mogło być mowy. Goście od początku musieli się bronić. Przede wszystkim przed Cristiano Ronaldo, wspieranym przez aktywnych Dybalę i Juana Cuadrado.



Próby Portugalczyka, podobnie jak Dybali czy Leonardo Bonucciego nie przynosiły żadnego efektu. Wicemistrzowie Rosji przetrwali. I gdy nic tego nie zapowiadało, w 30. minucie zerwali się do przodu. O piłkę powalczył Aleksiej Miranczuk, który podał do wbiegającego Joao Mario. Strzał Portugalczyka odbił Szczęsny, ale przy dobitce Miranczuka polski bramkarz nie miał szans. Turyn był w szoku.

Źródło: Getty Images Grzegorz Krychowiak walczący o piłkę z Leonardo Bonuccim

Dybala bohaterem

W 73. minucie pokazał się Higuain. Argentyński napastnik wręcz ośmieszył Benedikta Howedesa, ale uderzył niecelnie.



Gospodarze bili głową w mur do minuty 77. Cuadrado podał do Dybali, a ten przymierzył idealnie. Nie minęły dwie minuty, a Argentyńczyk znów świętował, wykorzystując tym razem zawahanie moskiewskich obrońców.



Stara Dama ocalała. Pozostaje nietykalna nie tylko w Serie A, gdzie pędzie po dziewiąte mistrzostwo z rzędu, ale i w Lidze Mistrzów. W grupie D z dorobkiem siedmiu punktów prowadzi, ale drugie Atletico (ograło 1:0 Bayer Leverkusen) wyprzedza tylko lepszym bilansem bramek.



Lokomotiw zajmuje trzecie miejsce - 3 pkt. Bez żadnej zdobyczy póki co drużyna z Leverkusen.

Wyniki wtorkowych meczów 3. kolejki Ligi Mistrzów:

grupa A

Galatasaray Stambuł - Real Madryt 0:1 (0:1)

FC Brugge - Paris Saint Germain 0:5 (0:1)



grupa B

Olympiakos Pireus - Bayern Monachium 2:3 (1:1)

Tottenham Hotspur - Crvena Zvezda Belgrad 5:0 (3:0)



grupa C

Szachtar Donieck - Dinamo Zagrzeb 2:2 (1:1)

Manchester City - Atalanta Bergamo 5:1 (2:1)



grupa D

Atletico Madryt - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)

Juventus Turyn - Lokomotiw Moskwa 2:1 (0:1)

Bramki: Dybala (77.), (79.) - Miranczuk (30.)