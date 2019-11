Szczęsny zaimponował Hiszpanom. "Szaleniec między słupkami"

To był cudowny gol Harry'ego Kane'a, Szczęsny zaskoczony

Po 13 kolejkach Serie A Juventus jest liderem tabeli, a po czterech w Lidze Mistrzów ma już zapewniony awans do 1/8 finału. Nie byłoby tych wyników bez Szczęsnego, który wyrósł w tym sezonie na czołową postać Starej Damy.

Znakomitą wizytówkę wystawia mu aż pięć meczów (na 13 rozegranych we wszystkich rozgrywkach) z czystym kontem. Nic dziwnego, że klub chce zatrzymać Polaka co najmniej do 2024 roku.

"Marca" doceniła nie tylko jego bramkarski fach, ale i cechy charakteru. "Szaleństwo, które tradycyjnie przypisuje się bramkarzom, pasuje jak ulał do Wojciecha Szczęsnego, strażnika bramki Juve" - opisują Polaka hiszpańscy dziennikarze. W artykule przywołują wiele cytatów Polaka i przypominają najważniejsze wydarzenia z jego kariery. Kolejka hitów w Lidze Mistrzów. Cztery drużyny mogą świętować awans Liga Mistrzów, po... czytaj dalej »

"Wyjątkowa osobowość"

Do Arsenalu udał się mają zaledwie 16 lat, czyli zaledwie kilka miesięcy przed tym, jak Gianluigi Buffon zdobył z reprezentacją Włoch Puchar Świata.

Hiszpanie cytują słowa bramkarza. - Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę miał okazję z nim zagrać. Podobnie jak w przypadku Tottiego w Rzymie - wspominał jakiś czas temu Polak.

- Gdy byłem w Rzymie, wysłałem na ławkę Alissona, najlepszego bramkarza na świecie. W Juventusie moim zastępcą jest Buffon, jeden z najlepszych w historii. Zatem wniosek jest taki, że jestem prawdopodobnie najlepszy na świecie - przyznał innym razem Szczęsny.

"Ma wyjątkową osobowość" - komplementują Polaka Hiszpanie.

Przykład? Laurka, jaką sobie niedawno wystawił: - Jestem piłkarzem Juventusu, dlatego nie mam wad.

Który z Biało-Czerwonych pozwoliłby sobie na takie słowa, zapytany o swoje słabe strony?

Z nieodłącznym uśmiechem

Dziennikarze chwalą go też za poczucie humoru. "Nie traci go nawet w najbardziej kontrowersyjnych aspektach swojego życia" - piszą i przypominają, jak na początku 2015 roku został ukarany przez Arsenal po tym, jak po meczu z Southampton został przyłapany na paleniu papierosa pod prysznicem. Inna sprawa, że Polak przy obu golach dla rywali popełnił fatalne błędy.

- Czuję się jak normalny facet. Paliłem, nie mogę z tym już nic zrobić. Mam wielki szacunek do Arsene'a Wengera, ale gdy straciłem miejsce w składzie, to była już przesada - wyznał potem Szczęsny.

Źródło: gettyimages.com Uśmiech często gości na twarzy Szczęsnego

"Uśmiechu na twarzy nie stracił też po tym, jak w 2008 roku podczas treningu upuścił sztangę, która złamała mu obie ręce. Nie grał przez pięć miesięcy" - przypomina gazeta. Co na to Szczęsny? - Mam dwie duże blizny. Mówię, że jedną zdobyłem na wojnie, a drugą mam od ugryzienia rekina - wyznał po latach w wywiadzie dla "The Guardian".

Pamiętne starcia

We wtorek wieczorem polski bramkarz spróbuje zatrzymać piłkarzy Atletico, którzy potrzebują zwycięstwa, by w 5. kolejce zapewnić sobie grę w 1/8 finału. W tym sezonie już raz uchronił swój zespół od porażki w meczu z Rojiblancos. We wrześniu na Wanda Metropolitano padł wówczas remis 2:2.

Źródło: gettyimages.com We wrześniu Szczęsny puścił dwa gole w meczu z Atletico

Jeszcze większy popis na tym stadionie dał w lutym tego roku w pierwszym spotkaniu 1/8 finału poprzedniej edycji Champions League. Chociaż puścił dwie bramki, to w kilku sytuacjach zachował się rewelacyjnie. W rewanżu zachował czyste konto, a jego zespół odrobił straty po trzech trafieniach Cristiano Ronaldo.

Jak będzie na Allianz Stadium w Turynie? Początek meczu o godzinie 21.



