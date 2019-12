Juventus przedłużył serię, ale zgubił punkty. Szczęsny tylko na ławce

Kolejna kontuzja, szósta w tym roku. Długa przerwa piłkarza Barcelony - Ousmane Dembele... czytaj dalej » To łącznie 19. spotkanie o punkty w sezonie, którego mistrzowie kraju nie przegrali. Mimo wszystko, trudno żeby byli zadowoleni. Sassuolo zajmuje dopiero 12. miejsce w tabeli i wydawało się, że Stara Dama powinna sobie poradzić.

Odrobili stratę

W niedzielę blisko było niespodzianki. Wprawdzie Juve wyszło na prowadzenie w 20. minucie po strzale Leonardo Bonucciego, ale później Gianluigi Buffon dwukrotnie wyciągał piłkę z siatki - po strzałach Jeremiego Bogi (22.) i Francesco Caputy (47.). W 68. minucie jednak rzut karny wywalczył Paulo Dybala, a na bramkę zamienił go Cristiano Ronaldo. To była jego szósta bramka w sezonie.



Ekipa z Turynu przerwała serię czterech zwycięstw ligowych z rzędu. Pozostaje na szczycie tabeli, ale w niedzielę może ją przeskoczyć Inter Mediolan, który teraz traci dwa punkty, ale ma do rozegrania mecz z przedostatnim w tabeli SPAL-em.

Juventus - Sassuolo 2:2

Bramki: Bonucci (20.), Ronaldo (68. karny) - Boga (23.), Caputo 47.)