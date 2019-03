Zatrudnią Mourinho, Ramos odejdzie? "Juventus będzie chciał na tym skorzystać"

Były piłkarz reprezentacji Ghany Kevin-Prince Boateng do końca sezonu będzie bronił barw Barcelony - poinformował klub, który prowadzi w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

Co złożyło się na kompromitację Realu?

- Zapłać mi i odejdę – miał wypalić Ramos w stronę właściciela Realu po tym, jak Perez skrytykował zespół po odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Królewscy na Santiago Bernabeu przegrali 1:4 z Ajaksem. Holenderski zespół okazał się lepszy w dwumeczu i awansował do ćwierćfinału prestiżowych rozgrywek.

Wcześniej Real odpadł również z Pucharu Króla, a strata do prowadzącej w tabeli Primera Division Barcelony wynosi już 15 punktów. Ochrona miejsca premiowanego udziałem w następnej edycji Ligi Mistrzów w tych okolicznościach wydaje się więc być teraz priorytetem dla ekipy Santiago Solariego.

Ramos gotowy do odejścia?

Karuzela już ruszyła. Pięciu kandydatów na nowego trenera Realu Hiszpanie nie... czytaj dalej » Gęsta atmosfera panująca w drużynie z Santiago Bernabeu sprawia, że rodzą się kolejne plotki. Według dziennika "AS", wspomniana awantura na linii Ramos – Perez może doprowadzić do odejścia obrońcy. Reprezentantem Hiszpanii interesuje się Juventus, który ma już doświadczenie w sprowadzaniu do siebie najważniejszych graczy Realu, wszak przed tym sezonem zakontraktował samego Cristiano Ronaldo. Teraz tę samą drogą miałby podążyć Ramos. Kontrakt 32-letniego obrońcy Królewskich wygasa w 2021 roku.

Dodatkowo, ewentualna chęć odejścia Ramosa może być również podyktowana plotkami związanymi z powrotem do Realu Jose Mourinho. Obaj panowie nie przepadali za sobą podczas pierwszego pobytu Portugalczyka na Santiago Bernabeu.

"Jeśli Mourinho trafi znów do Realu, Juventus będzie chciał na tym skorzystać i zaproponuje Ramosowi, by znów zagrał w jednej drużynie z Ronaldo", czytamy w dzienniku "AS".

Juventus chce też Marcelo

Wcześniej włoski "Tuttosport" informował także o możliwym kupnie przez Juventus Marcelo. Brazylijczyk, który w klubie z Madrytu występuje od 2007 roku, u Solariego nie ma pewnego miejsca w wyjściowym składzie i zdarza się, że przegrywa rywalizację z Sergio Reguilonem.