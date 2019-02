Juventus wypunktował Frosinone. Cieszył się tylko jeden Polak

Polski stoper efektownie uratował skórę kolegom w 52. minucie, gdy przeciął podanie Paulo Dybali do Cristiano Ronaldo. Nie miało to jednak zbyt wielkiego znaczenia. Juventus rozstrzygnął bowiem sprawę zwycięstwa w pierwszych siedemnastu minutach. I to w efektownym stylu. W szóstej minucie zahipnotyzował obrońców Frosinone Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zamarkował kopnięcie i wyłożył piłkę Dybali, który z 25 metrów przymierzył w samo okienko bramki gości.

Pięć goli w Augsburgu. Bayern wygrał po trudnym spotkaniu Bayern Monachium... czytaj dalej » W 17. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, to Ronaldo intuicyjnie przedłużył piłkę do Mario Mandżukicia. Strzał głową Chorwata szczęśliwie obronił Marco Sportiello, ale przy dobitce Leonardo Bonucciego już nie miał szans.

Ronaldo dopiął swego

Były gwiazdor Realu Madryt miał zatem udział przy obu golach Juve, ale obsesja doskonałości nie pozwoliła mu odpuścić. CR7 nie zawahał się ani na moment, gdy w 63. minucie Mario Mandżukić z chirurgiczną precyzją dograł mu piłkę w pole karne.

Napastnik Juventusu - płaskim strzałem i bez przyjęcia - podwyższył wynik. W całej sytuacji pogubił się Salamon, który nie zdążył doskoczyć do prawej strony, by wspomóc kolegę z zespołu przy zablokowaniu podania Mandżukicia, nie było go też przy Ronaldo, który miał sporo przestrzeni, by precyzyjnie kopnąć. 24 mecze w Serie A, 19 goli i dziewięć asyst - tak prezentuje się obecnie "licznik" 34-latka.

Chwilę po golu na 3:0 mieliśmy obrazek niecodzienny. Ronaldo opuścił murawę wiele minut przed końcowym gwizdkiem. Już w 64. minucie zastąpił go Federico Bernardeschi. Trener Massimiliano Allegri włączył Portugalczykowi tryb oszczędzania energii. Włosi w środę zagrają pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Atletico w Madrycie.

Bartosz Salamon o tym meczu będzie chciał jak najszybciej zapomnieć, a Wojciech Szczęsny zrobi to z łatwością. Bramkarz Juve nawet nie zabrudził stroju.

Gigantyczna przewaga nad Napoli

Do stolicy Hiszpanii mistrzowie Włoch wybiorą się w doskonałych nastrojach. Stara Dama po 24. kolejkach ma na koncie 66 punktów i prowadzi w tabeli Serie A. Nad drugim Napoli ma czternaście punktów przewagi. Klub spod Wezuwiusza swój mecz zagra w niedzielę o godzinie 20.30 z Torino.

Juventus – Frosinone 3:0 (2:0)

Bramki: Dybala (6.), Bonucci (17.), Ronaldo (63.)