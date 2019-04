Piątek strzelił gola Szczęsnemu, ale jego koledzy zawiedli w hicie Serie A

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Juventus pewnie zmierza po kolejne mistrzostwo Włoch. Podopieczni Massimiliano Allegriego przed sobotnim meczem mieli aż 18 punktów przewagi nad drugim SSC Napoli. Tym razem do Turynu przyjechał AC Milan, który miał za sobą serię trzech spotkań bez zwycięstwa. Mimo to pojedynek Wojciecha Szczęsnego z Krzysztofem Piątkiem zapowiadał się niezwykle ciekawie.

Znów to zrobił

Napastnik Milanu mógł błysnąć już w 2. minucie. Wówczas Suso urwał się prawym skrzydłem i dośrodkował idealnie do Piątka, ale Polak uderzył obok słupka. W 39. minucie już się nie pomylił - Leonardo Bonucci popełnił fatalny błąd przy wyprowadzaniu piłki, a Tiemoue Bakayoko od razu podał do byłego snajpera Cracovii, który będąc oko w oko ze Szczęsnym, pokonał go płaskim strzałem. Był to jedyny gol, jaki padł w pierwszej połowie.

Źródło: Getty Images W 39. minucie Piątek pokonał Szczęsnego Wcześniej nie zabrakło kontrowersji, kiedy po podaniu Davide Calabrii piłki ręką w polu karnym dotknął Alex Sandro. Sędzia Michael Fabbri długo nie mógł podjąć decyzji, choć skorzystał z systemu VAR. Ostatecznie nie odgwizdał jedenastki.

Piątek może mieć nowego trenera. Znane nazwisko na horyzoncie Działacze... czytaj dalej » Poza tym nie działo się wiele. Z boiska z powodu kontuzji wcześniej musiał zejść pomocnik gospodarzy Emre Can. W doliczonym czasie świetnym strzałem nożycami popisał się Mario Mandżukić, ale jeszcze lepiej interweniował Pepe Reina. Lepsze wrażenie zostawili po sobie piłkarze Milanu, których akcje były bardziej składne i pomysłowe.

Dybala nie dał szans

Druga odsłona również rozpoczęła się od ataków Milanu. Ponownie przed szansą stanął Piątek - tym razem Polak uderzał po dośrodkowaniu Calabrii, ale górą był Szczęsny. Polski golkiper nie zawiódł również w sytuacji z 60. minuty, gdy groźnie główkował Bakayoko.

Goście nie zdołali utrzymać prowadzenia. W 61. minucie Bonucci znakomicie dostrzegł wychodzącego na pozycję Paulo Dybalę, a równo z trawą wyciął go Matteo Musacchio. Sędzia nawet się nie zastanawiał - obrońca Milanu dostał żółtą kartkę, a Juventus rzut karny. Chwilę później do piłki podszedł sam poszkodowany, który pewnym strzałem nie dał szans Reinie.

Źródło: Getty Images Paulo Dybala doprowadził do wyrównania

Skopał bandy

Mediolańczycy ponownie o sobie przypomnieli za sprawą uderzenia z rzutu wolnego Hakana Calhangolu. Piłka o centymetry minęła słupek. W odpowiedzi po akcji Federico Bernardeschiego przed szansą stanął Rodrigo Bentancur, ale Musacchio zdołał zablokować piłkę po jego strzale.

Piątek także miał okazję, gdy ograł Daniele Ruganiego, jednak za mocno wypuścił sobie piłkę i po chwili wściekły skopał bandy reklamowe.

Jeszcze dwie szanse na zmianę wyniku mieli gospodarze. Najpierw fatalnie z kilku metrów spudłował wprowadzony w miejsce Dybali Moise Kean, a później Alex Sandro. Jednak pierwszy z wymienionych w 83. minucie zdołał zdobyć bramkę - błąd popełnili defensorzy Milanu, Pjanić podał do włoskiego napastnika, a ten pewnym strzałem na dalszy słupek pokonał bramkarza.

W samej końcówce do wyrównania mógł doprowadzić Calhanoglu, ale uderzył w środek bramki i Szczęsny nie miał problemu ze złapaniem piłki. Tym samym trzy punkty zostają w Turynie.