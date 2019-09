Piłkarz Juventusu "zszokowany i zły". "Klub obiecał mi coś innego"

Can ma za sobą jeden mecz ligowy w tym sezonie

Zgodnie z tradycją przed nowym sezonem Juventus rozegrał spotkanie towarzyskie ze swoim zespołem z Primavery. Seniorzy wygrali 3:1, a dwa gole strzelił Paulo Dybala, który wiązany jest z przenosinami do PSG.

Po letnich transferach (Matthijs De Ligt, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Merih Demiral, Danilo) lub powrotach do klubu (Gianluigi Buffon, Gonzalo Higuain) Juventus dysponuje bardzo szeroką i wyrównaną kadrą. Znakomitych piłkarzy jest tak dużo, że wszystkich trener Maurizio Sarri nie mógł zgłosić do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

"Nie był ze mną szczery"

O ile decyzją zrozumiałą jest pominięcie poważnie kontuzjowanego Giorgio Chielliniego, o tyle dziwi może brak na liście uznanych zawodników jak: Mario Mandżukić i Can. Wprawdzie obaj mieli latem odejść, ale ostatecznie pozostali w Turynie. Bez większych szans na grę, co pokazuje decyzja Sarriego. Dotknęła ona zwłaszcza Niemca pochodzenia tureckiego.

- Jestem zszokowany i zły. Jeszcze w zeszłym tygodniu klub obiecał mi coś innego, a wczoraj zadzwonił do mnie Sarri i w minutę wyjaśnił, że nie znajdę się w składzie zgłoszonym do Ligi Mistrzów. Nie podano mi żadnego powodu. Nie był ze mną szczery - nie krył swojego gniewu Can w rozmowie z dziennikarzami na zgrupowaniu reprezentacji Niemiec przed meczami eliminacji Euro 2020 z Holandią i Irlandią Północną.

- Gdybym wiedział wcześniej, już nie grałbym w Juve. Teraz wyciągnę wnioski i porozmawiam z moim agentem - nie przebierał w słowach 25-latek.

"Nie umiem tego wyjaśnić"

Jak donoszą niemieckie media, o Cana zabiegało latem PSG, ale piłkarz zdecydował się zostać w Turynie tylko po to, by grać w Lidze Mistrzów.

- Naprawdę nie umiem tego wyjaśnić - żalił się Niemiec, który na możliwych 180 minut na boisku w nowym sezonie, zaliczył tylko 30, w spotkaniu 2. kolejki z Napoli, wygranego przez Starą Damę 4:3.

Źródło: gettyimages.com Can nie jest ulubieńcem Sarriego

W poprzednim sezonie u Massimiliano Allegriego rozegrał łącznie 37 spotkań. Strzelił w nich cztery gole.

W fazie grupowej rywalami Wojciecha Szczęsnego i spółki będą Atletico Madryt, Bayer Leverkusen i Lokomotiw Moskwa.

Kadra Juventusu na mecze Ligi Mistrzów:

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Gianluigi Buffon, Carlo Pinsoglio;

obrońcy: Mattia De Sciglio, Matthijs de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani;

pomocnicy: Miralem Pjanic, Sami Khedira, Aaron Ramsey, Blaise Matuidi, Merih Demiral, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur;

skrzydłowi i napastnicy: Paulo Dybala, Douglas Costa, Juan Cuadrado, Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo, Federico Bernardeschi.