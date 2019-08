Kosmiczny mecz w Turynie. Siedem goli i dramat Napoli w 90. minucie

Piłkarz reprezentacji Francji Adrien Rabiot, występujący dotychczas w Paris Saint-Germain, przechodzi do Juventusu Turyn, którego bramkarzem jest Wojciech Szczęsny. Oficjalna prezentacja 24-letniego pomocnika odbędzie się we wtorek na stadionie mistrzów Włoch.

Poważna kontuzja Chielliniego. Juventus stracił kapitana na ponad pół roku 14 lat gry w... czytaj dalej » - Mamy potencjał, by wygrać ligę - odgrażał się trener ekipy z Neapolu Carlo Ancelotti.



Ancelotti, w przeszłości szkoleniowiec Juve, przed rokiem zastąpił w Napoli Maurizio Sarriego, którego skusiła Chelsea. Doświadczony trener miał sprawić, że zespół Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika (poza meczową kadrą Napoli, leczy kontuzję) dobierze się do skóry turyńczyków, którzy od lat rządzą w Serie A.

Kosmiczna godzina Juventusu

W sobotę mistrz długo wydawał się za mocny. Gospodarze od pierwszej minuty wzięli się poważnie do pracy. Strzelali, a gdy tracili piłkę, ruszali agresywnie do jej odbioru. Napoli w pierwszym kwadransie odpowiedziało tylko raz, ale Allana zatrzymał Szczęsny.



Nadeszła szesnasta minuta i poszła zabójcza kontra. Douglas Costa wpadł w pole karne, podał piłkę do Danilo, a wprowadzony dosłownie chwilę wcześniej Brazylijczyk trafił na 1:0. Stadion oszalał. Ale to nie był koniec euforii w Turynie.



Minęły ledwie kolejne trzy minuty, a było już 2:0. Poszło kilka podań, w końcu piłka trafiła do Gonzalo Higuaina, a ten ośmieszył Kalidou Koulibaly'ego i huknął nie do obrony.



HIGUAIN! CO ZA BRAMKA!



Napastnik Juventusu FC ograł Kalidou Koulibaly'ego jak dziecko i pięknym strzałem podwyższył wynik meczu z SSC Napoli na 2-0! Czy SSC Napoli się podniesie? pic.twitter.com/zplLNdGihV — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 31, 2019





Dwa błyskawiczne ciosy miały prawo wykończyć każdego przeciwnika. Na takiego wyglądali Zieliński z kolegami. Napoli było bezradne, Juventus dominował.



Po 30 minutach można by było gasić światła na stadionie, gdyby Sami Khedira nie zmarnował znakomitego podania od Higuaina. Miał do bramki osiem, może dziewięć metrów, ale trafił w bramkarza Aleksa Mereta.



W końcu Juve dopięło swego, ale w drugiej połowie. Trafił dwojący się i trojący w sobotę Ronaldo. Po meczu? Nic z tych rzeczy. Do końca pozostało nieco mniej niż pół godziny.

Było 3:0, zrobiło się 3:3

Zespół Maurizio Sarriego odżył, pomogły zmiany i wprowadzeni na początku drugiej połowy Mario Rui i Hirving Lozano.

Najpierw zdrzemnięcie obrońców wykorzystał Kostas Manolas, który strzałem głową pokonał Szczęsnego. Za chwilę Lozano, najdroższy piłkarz w historii Napoli, trafił na 3:2. Podawał mu Zieliński. Dwa gole w dwie minuty!



CO TU SIĘ DZIEJE!



Piotr Zieliński asystuje, a Hirving Lozano w debiucie strzela gola przeciwko Juventusowi FC! SSC Napoli w trzy minuty zmienia wynik meczu z 0-3 na 2-3 Szykuje się wspaniała końcówka! pic.twitter.com/FlB4IlTBVs — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 31, 2019





Napoli zwietrzyło szansę. Z psychologicznego punktu widzenia było w lepszej sytuacji. Ruszyło jak oszalało. Opłacało się. Podanie Jose Callejona na gola zamienił Giovanni Di Lorenzo. Niewyobrażalne rzeczy działy się w Turynie. Była 81. minuta. Wydawało się, że obie strony okopią się i zadowolą punktem.

Wtedy, w ostatniej minucie spotkaniu, w pozornie niegroźnej sytuacji Koulibaly zamiast wybić dośrodkowaną z rzutu wolnego piłkę, wpakował ją do swojej bramki. 4:3 dla Juventusu. Turyn znów oszalał.

Obrońcy tytułu po dwóch kolejkach mają komplet punktów. Napoli - trzy.

Mecze 2. kolejki:

Bologna - SPAL 1:0

Milan - Brescia 1:0

Juventus - Napoli 4:3

niedziela

Lazio - Roma

Atalanta - Torino

Cagliari - Inter

Genoa - Fiorentina

Lecce - Verona

Sassuolo - Sampdoria

Udinese - Parma