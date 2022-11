Gol Milika w hicie. Juventus z przytupem kończy trudny rok

Zobacz przygotowania Juventusu do spotkania z Maccabi Hajfa w 4. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Zespół przed kilkoma laty absolutnie dominujący włoską piłkę od pewnego czasu wpadał w coraz wyraźniejszy dołek. Dało się to dostrzec właściwie na każdym kroku.

Problemy z kontuzjami kluczowych piłkarzy (Federico Chiesa, Paul Pogba, Dusan Vlahović), wysoki kontrakt Massimiliano Allegriego uniemożliwiający poszukiwania nowego trenera, problemy finansowe, a na domiar złego kompromitacja w Lidze Mistrzów. To nie był raczej sezon i rok Starej Damy.

Ostatnie tygodnie przed mistrzostwami świata przyniosły jednak sporo wytchnienia. Zespół wygrał pięć kolejnych spotkań i zaczął w końcu znajdować się w okolicach podium. Ostatni mecz w 2022 był więc okazją, aby wskoczyć do pierwszej trójki, zrzucając z niej właśnie niedzielnego rywala.

Nagroda za ciężką pracę

Udało się i to zaskakująco łatwo. Lazio zagrało kiepskie zawody i samo też umożliwiało Juve zmianę wyniku. To właśnie indywidualne błędy Sergeja Milinkovicia-Savicia oraz Ivana Provedela doprowadziły do gola Moise Keana w pierwszej połowie. W drugiej na listę znów wpisał się ten sam zawodnik, z bliska zamykając sprawnie przeprowadzoną akcję całego zespołu.

Co ważne, akcję, którą ambitnym odbiorem rozpoczął wówczas Milik. Rosły napastnik (całe spotkanie rozegrał w Juve także Wojciech Szczęsny) ciężko pracował na boisku, aż w końcu otrzymał za tę pracę nagrodę. Już w samej końcówce wystarczyło mu z kilku metrów dostawić stopę po przytomnym podaniu Chiesy, by cieszyć się z czwartej ligowej i szóstej ogółem bramki w nowych barwach.

Tym samym Juventus, choć jeszcze miesiąc temu wydawało się to irracjonalne, po sześciu zwycięstwach z rzędu jest już trzeci w tabeli, tracąc dwa punkty do Milanu i dziesięć do rewelacyjnego Napoli. Końcówka roku pokazuje, że Stara Dama absolutnie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Milik i Szczęsny są wśród 26 piłkarzy, którzy od poniedziałku rozpoczną zgrupowanie reprezentacji przed ruszającym za tydzień mundialem w Katarze.

Juventus - Lazio 3:0

Bramki: Moise Kean (43., 54.), Arkadiusz Milik (90.)