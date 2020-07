Kapitalny Szczęsny. Juventus wygrał w hicie

Piłka nożna wraca we Włoszech. Zawodnicy Juventusu i Milano przygotowują się do rewanżowego meczu półfinałowego Coppa Italia. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1:1, co stawia "Starą Damę" w uprzywilejowanej pozycji przed rywalizacją w Turynie.

Włosi pieją z zachwytu nad Szczęsnym: "Juventusie, postaw mu pomnik!" Wojciech Szczęsny... czytaj dalej » Po słabszej pierwszej połowie gospodarze z rozmachem rozpoczęli drugą, a w roli głównej wystąpił Cristiano Ronaldo, który w odstępie trzech minut dwa razy trafił do siatki. Najpierw z rzutu karnego, a potem po szybkim kontrataku, wyprowadzonym przez Paulo Dybalę, kierując piłkę do pustej bramki.

Portugalczyk w ten sposób z 30 trafieniami wyprzedził Ciro Immobile na prowadzeniu w klasyfikacji najlepszych strzelców w Serie A. Ponadto został pierwszym w historii piłkarzem, który zdobył co najmniej 50 bramek w ekstraklasach Anglii (Manchester United), Hiszpanii (Real Madryt) i Włoch.

Osiem punktów bezpieczeństwa

Wicelider najskuteczniejszych strzelców odgryzł się w 83. minucie. Wywalczył rzut karny, który sam wykorzystał. Szczęsny wyczuł intencje Włocha - rzucił się w prawy róg, ale piłka była uderzona zbyt mocno, by mógł jej sięgnąć. W ten sposób zrównał się golami z Ronaldo.

Rzymianie mieli świetną szansę na remis, ale w 89. minucie po strzale z rzutu wolnego Sergeja Milinkovicia-Savicia Szczęsny, wyciągając się jak struna, odbił piłkę szybującą w okienko bramki.



Highlights: Juventus Lazio https://t.co/3Ercc1tKbl — JuveFCid (@JuveFCid) July 21, 2020





Być może była to nawet kluczowa dla losów tytułu obrona, bo na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu przewaga obrońcy tytułu nad drugim Interem Mediolan wzrosła do ośmiu punktów, a nad trzecią Atalantą do dziewięciu. Lazio pozostało na czwartej pozycji ze stratą 11 punktów do lidera.

Znowu chwalony

Nic dziwnego, że po meczu Włosi znowu docenili występ Szczęsnego - przed tygodniem po remisie z Sassuolo 3:3 było podobnie. Od dziennikarzy "La Gazzetta dello Sport" Polak otrzymał notę "7" w dziesięciostopniowej skali.

"Wspaniały lot po rzucie wolnym Milinkovicia-Savicia ratuje Juventusowi zwycięstwo" - podkreślono.

We wtorek rusza już 35. kolejka.

Wyniki 34. kolejki Serie A:



sobota

Milan - Bologna 5:1

Verona - Atalanta 1:1

Cagliari - Sassuolo 1:1

niedziela

Parma - Sampdoria Genua 2:3

Genoa - Lecce 2:1

Brescia - SPAL Ferrara 2:1

Fiorentina - Torino 2:0

Napoli - Udinese 2:1

Roma - Inter Mediolan 2:2

poniedziałek

Juventus - Lazio 2:1