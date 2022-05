Dogrywka i sześć goli w finale. Inter z ósmym Pucharem Włoch

Dla zespołu Massimiliano Allegriego był to mecz o uratowanie sezonu, co dla kibiców oznaczało nie zakończenie go bez żadnego trofeum. W bieżącej edycji Ligi Mistrzów Juve odpadło już w 1/8 finału (po rywalizacji z Villarreal), a szansę na zdobycie mistrzostwa Włoch straciło już wcześniej. Fatalna końcówka Juventusu w Genui. Szczęsny mógł zostać bohaterem Sensacja na... czytaj dalej »

Rollercoaster w Rzymie

Na ławce rezerwowych Starej Damy zasiadł Wojciech Szczęsny. Już w szóstej minucie broniącego w Coppa Italia Mattię Perina pokonał pięknym technicznym strzałem sprzed pola karnego Nicolo Barella.

Przerwa dobrze zrobiła bezbarwnym w pierwszej połowie turyńczykom. W 50. minucie do wyrównania doprowadził Alex Sandro, a niespełna dwie minuty później na 2:1 trafił Dusan Vlahović.

Drużyna Simone Inzaghiego nie złożyła jednak broni. Do kolejnego remisu doprowadził w 80. minucie Hakan Calhanoglu, który popisał się niezwykle precyzyjnym i mocnym strzałem z rzutu karnego w samo okienko.

Wynikiem 2:2 zakończyła się druga połowa, więc konieczna była dogrywka - dla Nerazzurrich pierwsza w historii ich występów w finale Pucharu Włoch. Jej bohaterem okazał się Ivan Perisić. W 99. minucie Chorwat trafił z rzutu karnego, a w 102. - z akcji, Perin znów był bez szans.

Źródło: Getty Images Perisić błysnął, koledzy mu gratulują

To pierwsze finałowe spotkanie we Włoszech od 25 lat, w którym kibice zobaczyli w dogrywce dwa gole jednej drużyny. Poprzednio takiego wyczynu dokonała Vicenza w finale Coppa Italia w 1997 roku z Napoli (3:0).

Wyprzedzili Lazio, są tuż za Romą

Z ośmioma triumfami w tych rozgrywkach Inter zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Mediolańczycy tym samym wyprzedzili w niej piłkarzy Lazio, którzy siedem razy wznieśli puchar. Dziewięć razy triumfowała Roma, a rekordzistą jest Juventus - 14.



8 - Inter have won their 8th Coppa Italia, their first since 2010/11, overtaking Lazio (7) - only Juventus (14) and Roma (9) have won more. Climbing.#JuventusInterpic.twitter.com/D6r9tJ3zDd — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 11, 2022





Nerazzurri wciąż mają szansę na podwójną koronę. Na dwie kolejki przed końcem sezonu ligowego zajmują drugie miejsce z dwupunktową stratą do lokalnego rywala - AC Milan.