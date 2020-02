Drągowski nie zatrzymał Ronaldo. Niesamowita seria Portugalczyka

Był to jubileuszowy 50. występ Portugalczyka na boiskach Serie A. Łącznie ma już na koncie 40 goli oraz 10 asyst w Serie A.

Ronaldo wykorzystał pierwszą jedenastkę w 40. minucie po tym, jak jeden z obrońców gości zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. Drągowski rzucił się w dobrą stronę, ale strzał Portugalczyka był zbyt precyzyjny i poza zasięgiem polskiego bramkarza.

Drugi raz gwiazdor turyńczyków trafił z karnego w 80. minucie, ponownie uderzając precyzyjnie przy tym samym słupku. Polak wybrał tym razem drugą stronę bramki.

Wynik ustalił w doliczonym czasie Holender Matthijs de Ligt.

Najlepszy od 15 lat

To już dziewiąty z rzędu ligowy mecz Juventusu, w którym Ronaldo wpisał się na listę strzelców. Ostatnim piłkarzem tego klubu, który mógł pochwalić się taką serią, był Francuz David Trezeguet w 2005 roku.



9 - Cristiano #Ronaldo is the first @juventusfc player to have scored in nine successive Serie A appearances since David Trezeguet in December 2005. Overwhelming.#JuventusFiorentina#SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 2, 2020





Portugalczyk ma 19 trafień w tym sezonie i jest drugi w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników ligi. Prowadzi Ciro Immobile z Lazio Rzym z 23 golami.

Prowadzący w tabeli Juventus ma 54 punkty i o sześć wyprzedza wicelidera Inter Mediolan, który jeszcze w tej kolejce nie grał. Trzecie Lazio ma 46 oczek, ale rozegrało o dwa spotkania mniej od turyńczyków.

Fiorentina jest na 14. pozycji z dorobkiem 25 punktów.