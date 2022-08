Juventus chce pozyskać napastnika Barcelony. Liczy na wolny transfer

5.08 | Robert Lewandowski: gra w Barcelonie to wielkie wyzwanie.

Media: Barcelona musi się spieszyć. Nowi piłkarze mogą opuścić klub za darmo W Barcelonie trwa... czytaj dalej » Depay był najlepszym strzelcem Barcelony w minionym sezonie hiszpańskiej ekstraklasy, zdobywając 12 bramek. W nadchodzących rozgrywkach nie będzie jednak mógł liczyć na pierwszoplanową rolę w zespole z Camp Nou.

"Przyszłość Depaya nie jest jeszcze przesądzona, ale w tej chwili jest bliżej odejścia z Barcelony niż pozostania w klubie. Juventus od kilku dni bada jego sytuację, a w ostatnich godzinach zintensyfikował kontakty z zawodnikiem i Barcą" - poinformowała w środę "Marca".

Barcelona przyparta do muru

Barcelona latem nie oszczędzała na rynku transferowym mimo poważnych problemów finansowych, z którymi się zmaga. Ofensywę wzmocnili Lewandowski i Raphinha, za których zapłacono łącznie ponad 100 milionów euro, a to tylko część wydatków zadłużonego klubu. Kłopoty potęguje fakt, że jak dotąd Katalończykom nie udało się sprzedać żadnego zawodnika za porównywalne pieniądze, a muszą spełnić zasady finansowego fair play.

Prezydent Joan Laporta próbował uzyskać niezbędne środki, uruchamiając kilka tzw. dźwigni finansowych. Inwestorzy nabyli od Barcelony między innymi część przyszłych zysków z tytułu praw telewizyjnych i udziały w kompleksie filmowym Barca Studios. To jednak nadal zbyt mało, by zarejestrować graczy pozyskanych w tym okienku, a czasu do rozpoczęcia sezonu jest coraz mniej. Barca rozegra pierwszy ligowy mecz już w sobotę.

Juventus liczy na wolny transfer

Zrzutka na Lewandowskiego. Poświęcają się, by ratować finanse Barcelony Barcelona walczy... czytaj dalej » W uzdrowieniu sytuacji ma pomóc pozbycie się kilku piłkarzy, którzy nie są już niezbędni w drużynie. W tym gronie znajduje się między innymi Depay, który stracił już numer dziewięć na koszulce na rzecz Lewandowskiego. Według doniesień hiszpańskich mediów klub wycenił go na około 20 milionów euro. Największe zainteresowanie pozyskaniem holenderskiego napastnika wyraził Juventus, próbując skorzystać na trudnym położeniu Barcelony.

"Klub z Turynu nie chce płacić za transfer zawodnika, któremu pozostał rok do wygaśnięcia kontraktu, a obecna ekipa zachęca go do odejścia" - napisała "Marca".

Juventus liczy na to, że Depay rozwiąże swoją umowę i dołączy na zasadzie wolnego transferu. Dzięki temu piłkarz mógłby liczyć na większe pieniądze w Serie A, a Katalończycy zaoszczędziliby na ostatnim roku jego kontraktu.

Według informacji gazety "Tuttosport" w Turynie czeka na niego dwuletni kontrakt z zarobkami wynoszącymi sześć milionów euro za sezon.