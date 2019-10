Krychowiak nie zatrzymał Atletico. Szczęsny ziewał w bramce Juventusu

Punkt Realu w Lidze Mistrzów. Na więcej nie zasłużył Real może się... czytaj dalej » W obecnym sezonie Krychowiak znajduje się w życiowej formie – Polak strzelił już 6 goli w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach, w tym zdobył pierwszą bramkę w wygranym wyjazdowym meczu z Bayerem Leverkusen (2:1). Co więcej, coraz lepiej prezentuje się również Maciej Rybus, który w ostatnim spotkaniu ligowym zanotował asystę. Teraz czekało ich starcie z podopiecznymi Diego Simeone.

Rybus pilnował Felixa

Pierwsze 20 minut ułożyło się pod dyktando Altetico, choć nie ma mowy o przygniatającej przewadze. Goście częściej gościli na połowie rywali, próbowali grać szybciej piłką, ale defensywa Lokomotiwu była bardzo dobrze zorganizowana.

Później to gospodarze doszli do głosu, częściej atakowali, aczkolwiek większość akcji kończyła się kilka metrów od pola karnego. Krychowiak był aktywny w ofensywie, często wychodził do przodu - oddał niecelny strzał z dystansu - i walczył o piłkę z rywalami, natomiast Rybus pieczołowicie pilnował Joao Felixa, choć nie stronił od wypadów na połowę Rojiblancos.

Najlepszą okazję w 19. minucie zmarnował Diego Costa, który z bliska nie trafił do pustej bramki. Później Brazylijczyk z hiszpańskim paszportem był kompletnie niewidoczny.

Świetna okazja Krychowiaka

W drugiej odsłonie Atletico przycisnęło i szybko przyszedł efekt. Joao Felix zmienił pozycję i przesunął się bardziej do środka, dzięki czemu pozbył się "plastra" w postaci Rybusa. Morata popędził lewą stroną z piłką i wycofał do wbiegającego w pole karne Portugalczyka – pierwszy strzał odbił bramkarz, ale przy dobitce nie miał szans. Nie zmienia to faktu, że Rybus i tak zaspał przy rajdzie Moraty.

Później Felix przeszedł na lewą stronę, skąd popisał się świetnym podaniem do Diego Costy, a ten dograł do wychodzącego na pozycję Thomasa Parteya, który podwyższył na 2:0.

Krychowiak postanowił wziąć sprawy w swoje ręce – Polak robił co mógł, by strzelić kolejnego gola w sezonie. Najpierw uderzył po ziemi z dystansu, ale jednak za lekko, by sprawić problemy Janowi Oblakowi. Natomiast w 73. minucie popisał się uderzeniem z woleja – raz jeszcze górą był bramkarz, który na dodatek obronił dobitkę "Krychy". Nie zmienia to faktu, że był on najjaśniejszym punktem swojego zespołu.

Ostatecznie wynik nie uległ zmianie. Atletico wygrało w pełni zasłużenie, a bardzo ofensywny tego dnia Krychowiak nie miał wystarczającego wsparcia w kolegach z drużyny. Rybus zagrał przeciętnie.

Lokomotiw Moska - Atletico Madryt 0:2 (0:0)

Bramki: Joao Felix (48.), Partey (58.)

Lokomotiw: Guilherme - Ignatjew (Eder - 80.), Hoewedes, Corulka, Rybus - Żemaletdinow (Idowu - 33.), Barinow, Murilo, Krychowiak, Joao Mario - Smołow (Kołomejcew - 83.)

Atletico Madryt: Oblak - Arias - Gimenez, Felipe, Renan Lodi - Joao Felix (Hermoso - 84.), Partey, Koke (Correa - 87.), Saul Niguez - Diego Costa (Lemar - 77.), Morata

Juventus podejmował Bayer

W ostatnim spotkaniu Serie A przeciwko SPAL Szczęsny oglądał mecz z ławki – szkoleniowiec Maurizio Sarri dał mu odpocząć przed wtorkową konfrontacją z Bayerem Leverkusen. W poprzedniej kolejce Champions League piłkarze Starej Damy zremisowali bezbramkowo na wyjeździe z Atletico. Dlatego w Turynie wszyscy liczyli na zdobycie trzech punktów.

Bezrobotny Szczęsny

Mecz rozpoczął się dla gospodarzy idealnie. Była 17. minuta, gdy Jonathan Tah pomylił się w przyjęciu piłki i ta padła łupem Gonzalo Higuaina, który natychmiast oddał precyzyjny strzał. Bramkarz Lukas Hradecky nie miał nic do powiedzenia.

Dzięki temu trafieniu Juventus na spokojnie kontrolował wydarzenia na boisku i powoli budował kolejne akcje, bądź oddawał piłkę rywalom, którzy i tak za bardzo nie mieli pomysłu, co z nią zrobić. Szczęsny nie miał praktycznie nic do roboty.

Źródło: Getty Images Higuain otworzył wynik w Turynie

Jeszcze większa przewaga

Po przerwie Bayer grał jeszcze bardziej bezbarwnie i został zepchnięty do defensywy. W 61. minucie Higuain umiejętnie przedłużył podanie jednego z kolegów i Bernardeschi oddał pewny strzał podwyższając na 2:0. Ostatni cios w 89. minucie zadał Cristiano Ronaldo, który wykorzystał podanie Paulo Dybali. Szczęsny ponownie nie musiał się wysilać.

Pewne i zdecydowane zwycięstwo Juventusu, który grał na pół gwizdka, co i tak wystarczyło.

Juventus - Bayer Leverkusen 3:0 (1:0)

Bramki: Higuain (17.), Bernardeschi (61.), Ronaldo (89.)

Juventus: Szczęsny - Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro - Khedira (Bentancur - 74.), Pjanić, Matuidi - Bernardeschi (Ramsey - 78.) - Higuain (Dybala 83.), Ronaldo

Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, Bender, Wendell - Havertz, Aranguiz (Sinkgraven - 80.), Baumgartlinger, Demirbay (Amiri - 46.) - Volland, Alario (Paulinho - 68.)

2. kolejka Ligi Mistrzów (wtorek, 1 października):

grupa A

Real Madryt - Club Brugge 2:2 (0:2)

Galatasaray Stambuł - Paris Saint-Germain 0:1 (0:0)

grupa B

Tottenham Hotspur - Bayern Monachium 2:7 (1:2)

Crvena Zvezda Belgrad - Olympiakos Pireus 3:1 (0:1)

grupa C

Atalanta Bergamo - Szachtar Donieck 1:2 (1:1)

Manchester City - Dinamo Zagrzeb 2:0 (0:0)

grupa D

Juventus Turyn - Bayer Leverkusen 3:0 (1:0)

Lokomotiw Moskwa - Atletico Madryt 0:2 (0:0)