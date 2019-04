Najdłuższa droga do półfinału. Maraton Ajaksu trwa od lipca

W ubiegłym tygodniu zremisował u siebie 1:1 ze Starą Damą. Na rewanż do Turynu przyjechał jak po swoje. Chociaż przegrywał 0:1, to zdołał odwrócić losy rywalizacji i wygrać 2:1. W efekcie pierwszy raz od 1997 roku wystąpi w półfinale Ligi Mistrzów. Zrobi to jako pierwszy zespół w historii, który przebijał się przez trzy rundy eliminacji. Holendrzy dumni po awansie Ajaksu. "Musiało się tak skończyć", "Ten zespół nie zna granic" "Fenomenalny Ajax... czytaj dalej »

Grają już dziewięć miesięcy

Spotkanie w Turynie było dla Holendrów już szesnaste w tym sezonie rozgrywek europejskich. Do bieżącej edycji Ajax przystąpił najwcześniej ze wszystkich grających obecnie w Lidze Mistrzów. Było to 25 lipca ubiegłego roku. W dwumeczu amsterdamczycy nie dali szans austriackiemu Sturmowi Graz, zwyciężając 5:1.

W następnej rundzie nie straszny był im belgijski Standard Liege (dwumecz wygrany 5:2). O fazę grupową rywalizowali z Tomaszem Kędziorą i jego Dynamem Kijów. Udało się. Po bezbramkowym remisie na Ukrainie, w rewanżu Holendrzy zwyciężyli 3:1.

Drużyna Erika ten Haga zadziwiała także w grupie z Bayernem, Benfiką i AEK Ateny. Chociaż nie była faworytem, to nie przegrała nawet meczu - trzy zwycięstwa i trzy remisy. W 1/8 finału wyeliminowała zdobywcę trofeum Real Madryt (1:2 i 4:1).

- Znów tego dokonaliśmy! Na początku było trudno, ale ogólnie graliśmy naprawdę dobrze. Przy wyniku 2:1 nawet się denerwowałem, bo nie mogliśmy wykończyć żadnej okazji. W dwóch rundach wyeliminowaliśmy faworytów i jesteśmy w półfinale. Następne mecze będą bardzo trudne, ale te też takie były, więc kto wie... - skomentował de Ligt, cytowany na oficjalnej stronie UEFA.

Źródło: EPA/ANDREA DI MARCO Gol de Ligta nie dość, że piękny, to rekordowy

Bramkostrzelna machina

Jego bramka była 155. golem Ajaksu w tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki. To wyrównanie rekordu z sezonu 2009/10, kiedy w zespole z Amsterdamu występował jeszcze Urugwajczyk Luis Suarez.

Nie ma możliwości, żeby klub ze stolicy Holandii nie pobił tego osiągnięcia. Do końca sezonu pozostało im co najmniej siedem spotkań.

Wyniki i program ćwierćfinałów w Lidze Mistrzów (gwiazdka oznacza awans):



16 kwietnia, wtorek

Barcelona* - Manchester United 3:0 (2:0); pierwszy mecz 1:0

Juventus - Ajax Amsterdam* 1:2 (1:1); 1:1



17 kwietnia, środa

FC Porto - Liverpool (0:2)

Manchester City - Tottenham (0:1)



