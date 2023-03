Bayern pożegnał trenera i ogłosił nazwisko nowego

W piątek od samego rana dziennikarze śledzili każdy ruch szefów mistrza Niemiec oraz Nagelsmanna. Ten w budynku klubowym na Saebener Strasse pojawił się w końcu około 15., w towarzystwie swoich agentów. Opuścił go po nieco ponad godzinie.

Niedługo potem Bayern oficjalnie potwierdził rozstanie z 35-letnim szkoleniowcem.

"Decyzję podjęli dyrektor generalny Oliver Kahn i członek zarządu ds. sportowych Hasan Salihamidzić w porozumieniu z prezesem klubu Herbertem Hainerem. Wraz z Nagelsmannem zwolnieni zostali również jego asystenci - Dino Toppmoeller i Xavier Zembrod" - podano w komunikacie.



FC Bayern and head coach Julian Nagelsmann have parted company. This decision was taken by CEO Oliver Kahn and board member for sport Hasan Salihamidžić in consultation with club president Herbert Hainer. Nagelsmann will be succeeded by Thomas Tuchel.



https://t.co/j8PjdrXscw — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) March 24, 2023





Informacja o tym, że Bayern chce zwolnić swojego trenera pojawiła się już w czwartek. Pierwszy przekazał ją Fabrizio Romano. Potem włoski dziennikarz poinformował, że decyzja została podjęta definitywnie. To samo zrobiły jeszcze tego samego wieczoru niemieckie media.

Nagelsmann zwolniony, Tuchel ma swój czas

Już wtedy podawano też, że trenerem Bayernu zostanie Thomas Tuchel. Bayern potwierdził to także w piątek. Jak podał w komunikacie, kontrakt ma obowiązywać do czerwca 2025 roku, pierwszy trening z zespołem Tuchel poprowadzi w poniedziałek.

Niemiec w przeszłości prowadził między innymi Borussię Dortmund, PSG czy Chelsea Londyn, z którą dwa lata temu wygrał Ligę Mistrzów. Ostatnio był chwilowo bezrobotny, co zdaniem wielu niemieckich mediów dla szefów Bayernu było główną pobudką, aby już w tej chwili rozstać się z Nagelsmannem.

Źródło: Getty Images Thomas Tuchel odszedł z PSG w grudniu 2020

"Dlatego reagujemy już teraz"

Barcelona na cenzurowanym. Zespół inspektorów dyscyplinarnych w akcji UEFA, Europejska... czytaj dalej » W opublikowanym komunikacie działacze Bayernu zarzekają się, że rozstanie z młodym szkoleniowcem to efekt ostatniej słabszej formy zespołu w meczach ligowych.

- To była najtrudniejsza decyzja od kiedy jestem członkiem zarządu. Od pierwszego dnia miałem otwarte, pełen zaufania i przyjazne relacje z Julianem. Po dokładnej analizie rozwoju sportowego naszego zespołu, zwłaszcza od stycznia oraz po doświadczeniach z drugiej połowy poprzedniego sezonu, zdecydowaliśmy się na zwolnienie. Jestem wdzięczny za to, co Julian zrobił dla Bayernu, życzę mu wszystkiego dobrego - cytuje Salihamidzicia klub.

"Po mundialu graliśmy mniej skutecznie i mniej atrakcyjnie. Duże wahania wyników sprawiły, że pojawiły się wątpliwości, co do realizacji celów w tym sezonie i tych w dalszej przyszłości. Dlatego reagujemy już teraz" - dodaje z kolei Kahn.

Pracował niecałe dwa lata, miał szanse na potrójną koronę

Nagelsmann pracował w Monachium od 2021 roku. W pierwszym sezonie wywalczył z drużyną, jeszcze z Robertem Lewandowskim w składzie, mistrzostwo Niemiec, w Lidze Mistrzów Bayern sensacyjnie odpadł w ćwierćfinale.

W tym zespół wciąż ma szanse na wywalczenie potrójnej korony. Monachijczyków czekają ćwierćfinałowe mecze w Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów, w Bundeslidze zajmują drugie miejsce z punktem straty do Borussii Dortmund, którą podejmą w najbliższej kolejce. Na krajowym podwórku ostatnio coraz częściej przytrafiały się im wpadki.

Źródło: Getty Images Oliver Kahn i Julian Nagelsmann

Kosztowna operacja, dlaczego został zwolniony?

W piątek dziennikarze informowali o okolicznościach, w jakich Nagelsmann miał dowiedzieć się o decyzji swoich szefów i przyczynach zwolnienia. Zdążyli już wyliczyć, ile Bawarczyków będzie kosztować operacja zmiany szkoleniowca. "Bild" pisze wprost o "szalonej kwocie".