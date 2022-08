Szefowie Lewandowskiego sięgnęli do swoich kieszeni. Kolejny piłkarz zarejestrowany

Robert Lewandowski i FC Barcelona błysnęli w niedzielnym ligowym meczu z Realem Sociedad, pokonując rywala na jego boisku 4:1. Sygnał do ataku, już w pierwszych sekundach, dał polski napastnik. Prawdziwy koncert gry zespół Blaugrany dał jednak dopiero po przerwie.

Barcelona oddała obrońcę, ale i tak nie może zarejestrować jego rodaka FC Barcelona... czytaj dalej » Po przybyciu pod koniec lipca do klubu ze stolicy Katalonii reprezentant Francji nie mógł zostać zgłoszony do rozgrywek ligi hiszpańskiej z powodów finansowych. Barcelona przekroczyła bowiem limit wynagrodzeń dla piłkarzy ustalony przez władze La Liga.

- Jesteśmy przekonani, że Jules będzie mógł w niedzielę zagrać - mówił trener Barcelony Xavi Hernandez na przedmeczowej konferencji prasowej.

- Rejestracja nowych piłkarzy była bardzo trudna logistycznie, ale całe szczęście uda nam się zarejestrować wszystkich - dodał.

W sobotę wieczorem nazwisko obrońcy sprowadzonego z Sevilli pojawiło się na liście graczy zarejestrowanych do gry w La Lidze.

Szereg restrykcji

Jak donosi kataloński dziennik "Sport", rejestrację zawodnika umożliwiło wykorzystanie przez władze Barcelony jednego z punktów regulaminu rozgrywek. Pozwala on na złożenie przez udziałowców i władze klubu depozytu bankowego na poczet przyszłych dochodów.

Rozwiązanie to jest obarczone szeregiem restrykcji. Może zostać wykorzystane wyłącznie przejściowo, a depozyt musi zostać zastąpiony rzeczywistymi wpływami na konto klubu w ciągu tego samego sezonu, w którym został uruchomiony. Ponadto gwarancje nie mogą zostać złożone przez sam klub, a jedynie przez jego udziałowców lub niezależne podmioty.

Oznacza to, że w celu zarejestrowania Kounde kilku akcjonariuszy, wśród których "Sport" wymienia prezydenta Barcelony Joana Laportę i głównego skarbnika Ferrana Olive'a, musiało zastawić prywatne pieniądze. Nie wiadomo, jak dużą kwotę musieli przeznaczyć.

Jeśli do końca sezonu przewidywane wpływy, pod które stworzono depozyt, nie pojawią się na rachunkach Dumy Katalonii, to nie wrócą do właścicieli. La Liga będzie mogła wykorzystać gwarancje na spłatę przeterminowanych zobowiązań zadłużonego klubu.

Przepis, po który sięgnęły władze Barcelony, obowiązuje w La Lidze od dawna, ale rzadko był wykorzystywany. Hiszpańskie kluby zaczęły po niego częściej sięgać od czasu pandemii COVID-19, aby uporać się z przejściowymi problemami po wstrzymaniu na kilka miesięcy rozgrywek.