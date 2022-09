Jeden dzień, cztery kontuzje. Chora Barcelona

Defensor pozyskany przed tym sezonem przez Barcę z Sevilli za 50 mln euro w czwartek został zmieniony już w 23. minucie meczu pomiędzy Francją i Austrią (2:0). W tym samym spotkaniu urazu nabawił się też Ousmane Dembele. Dwóch innych zawodników Dumy Katalonii przez kłopoty zdrowotne musiało opuścić boisko w konfrontacji Polski z Holandią (0:2). Pechowcami byli Memphis Depay oraz Frenkie de Jong. Holenderskie media bezlitosne dla Polaków. "Pozwolili prawie na wszystko" Holandia po... czytaj dalej »

Wracają na badania do Barcelony

Cztery kontuzje w jednej kolejce Ligi Narodów wywołały spory niepokój w hiszpańskim klubie. Katalończycy w nadchodzącym miesiącu będą mieć bardzo napięty terminarz. Tylko w dniach 1-16 października rozegrają aż pięć meczów, a ostatnią z tych potyczek będzie wizyta na Santiago Bernabeu i starcie z Realem Madryt.

Kataloński dziennik "Sport" poinformował w piątek, że Kounde najprawdopodobniej może zapomnieć o występie przeciw Królewskim. W spotkaniu z Austrią nabawił się bolesnego urazu mięśniowego.

"Opuścił boisko z dyskomfortem w tylnej części lewego uda. Prognozy są pesymistyczne. Pierwsze przewidywania sugerują, że będzie wyłączony z gry przez około miesiąc, co oznacza, że ​​przegapi El Clasico w niedzielę 16 października" - donosi "Sport".

Po przebadaniu przez lekarzy reprezentacji Francji Kounde ma wrócić do Barcelony, gdzie szczegółowe badania przeprowadzą medycy hiszpańskiego klubu.

Podobnej kontuzji w czwartek doznał Depay. Napastnik został zmieniony po kilku minutach drugiej połowy meczu z Polską.

- To wielka szkoda i jego stan nie wróży dobrze. Nie sądzę, żeby Memphis zagrał w niedzielę z Belgią - mówił na gorąco po spotkaniu selekcjoner Holandii Louis van Gaal.

Według informacji "Sportu" Depay, podobnie jak Kounde, ma wrócić do Barcelony na dokładne badania, które pozwolą ocenić, jak poważny jest jego uraz mięśniowy.

Źródło: Getty Images Jules Kounde i Memphis Depay doznali urazów w meczach swoich reprezentacji w Lidze Narodów

Wskazana ostrożność

De Jong i Dembele na szczęście wydają się być w lepszej kondycji zdrowotnej.

"W ich przypadku wydaje się, że problemy są mniej poważne niż u ich klubowych kolegów i pozostaną ze swoimi drużynami narodowymi. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę historię kontuzji Dembele, podejmowanie jakiegokolwiek ryzyka będzie nierozważne" - przekazał kataloński dziennik.

Przed ich reprezentacjami kolejne wyzwania w Lidze Narodów. W niedzielę 25 września Francja zagra na wyjeździe z Danią, a Holandia podejmie u siebie Belgię.